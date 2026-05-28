El periodista Jose Antonio Pérez: "Sánchez está convencido de que tiene un proyecto mesiánico para España que tiene que cumplir"

José Antonio Pérez, adjunto a la dirección de ABC, analiza en Espejo Público los últimos escándalos de corrupción que salpican al PSOE después de que la UCO entrara en la sede de Ferraz para hacer un requerimiento en el marco del caso 'SEPI'.

La portada del diario es tajante con la situación: "Toda la corrupción es de Sánchez". Señala que en estos casos piensan en portadas que merezca la pena ser recordadas por hechos importantes. "Ayer se produjo un salto cualitativo, se traspasaron muchas líneas y era el momento de decir que no hablan de la necesidad de convocar elecciones, sino que es una cuestión de que el presidente del Gobierno dimita".

Para el periodista la responsabilidad política es tan clara que se hace necesario que Sánchez dé un paso atrás y presente la dimisión. José Antonio Pérez considera que el argumento de Pedro Sánchez diciendo que no convoca elecciones por el interés general es "algo como de risa o para tomárselo a broma". "Es una gracia que no hay que tomar muy en serio porque es un despropósito", añade.

Cree que estamos en un escenario donde él no tiene escapatoria pero está seguro de que el presidente del Gobierno va a resistir.

"Sánchez está convencido de que va a convertir España en un país moderno y progresista"

Sánchez está convencido de que tiene un proyecto mesiánico para España que tiene que cumplir. Cree que va a convertir el país en uno moderno y progresista y piensa que "tiene que agotar la legislatura". "Sánchez piensa en él y en su Gobierno personalista".

"La responsabilidad es de los socios de Gobierno, que tienen la responsabilidad de poner fin a este asunto. Es muy fácil decir que tiene que ser el presidente del Gobierno quien convoque las elecciones y yo no hago nada al respecto ni apoyo una moción de censura". Cree que no se puede dejar esa responsabilidad en manos de Sánchez.

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