Desde sus miedos, hasta su estilo de pijama: Trancas y Barrancas desvelan los mayores secretos de Melody

La visita de Melody a El Hormiguero ha estado marcada por la espontaneidad y el carisma de la cantante. Entre risas y confidencias, ha repasado algunos de los momentos más importantes de su carrera.

Después de la entrevista, Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de la estrella de la música para desvelar algunos de sus mayores secretos en el test más rápido de la televisión.

Las hormigas han destapado cuál es la película que más miedo le ha dado en su vida, qué tipo de pijamas utiliza cuando está en casa o cuál es su rutina para ducharse. ¡No te lo puedes perder!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas