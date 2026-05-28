David Cantero se escondía bajo la Jirafa de Mask Singer: nadie lo llegó ni a imaginar

La máscara más alta de Mask Singer escondía a otra gran estrella de la televisión. David Cantero se descubrió en la gran final después de haber dejado grandes actuaciones y una serie de pistas que no habían acercado a nadie a su verdadera identidad.

Y es que el periodista supo muy bien cubrir sus huellas y los investigadores han pasado toda la edición dando tumbos en torno a la persona tras la máscara. Santiago Segura, Dani Rovira, El Monaguillo, Íñigo Onieva… muchas teorías y ninguna ni siquiera cercana.

Uno de los presentadores de informativos más reconocibles de los últimos años en la televisión ha sabido camuflarse perfectamente bajo el animal más alto y tierno de la sabana.

Y es que después de varias actuaciones más ‘tradicionales’, su versión de La falda de Mike Towers dejó a investigadores y público anonadados. ¿Cómo iba a ser David Cantero el responsable de ese tremendo Flow? Pues sí. Y es que Mask Singer es una sorpresa continua.

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