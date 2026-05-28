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FINAL DE MASK SINGER | Sigue en directo la gran Final, con cuatro desenmascarados y un solo ganador

Desenmascaramiento

David Cantero se escondía bajo la Jirafa de Mask Singer: nadie lo llegó ni a imaginar

El presentador de informativos se destapó en la gran Final con un reggaetón que fue puro espectáculo, demostrando ser una de las máscaras más polifacéticas de la edición.

David Cantero era Jirafa

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La máscara más alta de Mask Singer escondía a otra gran estrella de la televisión. David Cantero se descubrió en la gran final después de haber dejado grandes actuaciones y una serie de pistas que no habían acercado a nadie a su verdadera identidad.

Y es que el periodista supo muy bien cubrir sus huellas y los investigadores han pasado toda la edición dando tumbos en torno a la persona tras la máscara. Santiago Segura, Dani Rovira, El Monaguillo, Íñigo Onieva… muchas teorías y ninguna ni siquiera cercana.

Uno de los presentadores de informativos más reconocibles de los últimos años en la televisión ha sabido camuflarse perfectamente bajo el animal más alto y tierno de la sabana.

Y es que después de varias actuaciones más ‘tradicionales’, su versión de La falda de Mike Towers dejó a investigadores y público anonadados. ¿Cómo iba a ser David Cantero el responsable de ese tremendo Flow? Pues sí. Y es que Mask Singer es una sorpresa continua.

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