La gran sorpresa de Vicky Martín Berrocal en Mask Singer, escondida tras la máscara que nadie esperaba

El desenmascaramiento de Troglodita ha sido, sin duda, uno de los más memorables de la historia de Mask Singer. Por la identidad de la estrella camuflada, por cómo había pisado el escenario… y porque muchas la imaginaban bajo otra máscara.

Y es que a lo largo de esta edición, el nombre de Vicky Martín Berrocal había sido objeto de especulaciones al hablar de la identidad de Clavel, pero nunca de Troglodita.

Entre otras cosas, porque las actuaciones de Troglodita habían llevado a los investigadores a buscar entre cantantes, artistas e incluso estrellas de Hollywood. Normal, a la vista del nivel del espectáculo que daba sobre el escenario.

Pero ni Eva Longoria ni Mónica Cruz ni ninguna otra de las actrices que se barajaron. Esa pasión por el arte y esa capacidad para bordar las canciones de su repertorio son mérito de la diseñadora andaluza, que se ha revelado como una artista espectacular. ¡Nunca te olvidaremos, Troglodita!

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