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El feo gesto de Argentina tras perder la final: Almada y Paredes agarraron a Gavi

Los jugadores argentinos han mostrado "un mal perder" ante agresiones a los jugadores de la Selección española.

Gavi en el suelo tras un enfrentamiento con los jugadores argentinos

Gavi en el suelo tras un enfrentamiento con los jugadores argentinos Reuters

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Ruth Galvez
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España se ha convertido en campeona del mundo, por segunda vez, en su historia con gol de Ferrán Torres en la segunda parte de la prórroga.

Los de Luis de la Fuente han vivido un partido lleno de muchas emociones desde alegría, rabia y muchos nervios, pero gracias a su esfuerzo hemos conseguido volver a bordar la segunda estrella en nuestras camisetas.

En el momento de saludos después de que el árbitro pitara el final del partido, los jugadores argentinos han mostrado su "mal perder", ya que no les ha sentado bien que en el marcador pusiera 1-0 a favor de la Selección española, y ha habido desde agarrones a nuestros jugadores como a Gavi, por parte de Thiago Almada y Leandro Paredes, o varios enfrentamientos con nuestros chicos.

Aquí tienes las imágenes de la rivalidad

Final Mundial 2026
Final Mundial 2026 | Reuters
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Mundial 2026 | Reuters
Final Mundial 2026
Final Mundial 2026 | Reuters

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