Los mejores momentos de la celebración de España tras ganar el Mundial: el baile de Lamine Yamal al estilo Michael Jackson

"Un verano en Nueva York", cantaban los jugadores de la selección española en el autobús tras ganar la copa del mundo.al derrotar a Argentina por 1-0 en la final del Mundial 2026. España logró su segundo título mundial tras el conseguido en Sudáfrica 2010.

La euforia llegó tras el pitido final, donde los jugadores no ocultaron su emoción después de unos minutos finales que se hicieron eternos por la tensión del partido. La fiesta comenzó sobre el césped con la ceremonia de entrega del trofeo, donde el rey Felipe VI levantó la Copa del Mundo ante los jugadores y aficionados.

Durante la celebración, se vivieron momentos entrañables como cuando Lamine Yamal recibió el trofeo de manos del monarca y buscó un hueco para que su madre y su hermano pudieran disfrutar del histórico trofeo. Al igual que cuando el delantero español tapó sin querer a la infanta Sofía cuando recibió el trofeo de manos de su padre.

Una vez dentro del vestuario Nico Williams publicó un video besando su medalla de campeón, mientras que Lamine Yamal celebraba con un baile inspirado en Michael Jackson. Cada integrante de la plantilla recibió una réplica de la Copa Jules Rimet, el trofeo que se otorgaba al campeón mundial hasta 1970.

Pero tocaba seguir la fiesta fuera del estadio y los jugadores salían con su estuche con la réplica del trofeo en el interior. La celebración continuó en el autobús que trasladaba a la plantilla, donde los jugadores coreaban la canción de Bad Bunny "Un verano en Nueva York". La noche neoyorquina se llenó de cánticos de '¡España, campeones del mundo!'.

La promesa del tatuaje

El seleccionador español, Luis de La Fuente, comentó la apuesta de algunos jugadores, quienes prometieron tatuarse su cara si ganaban la competición. "Han cometido un error", decía el entrenador, añadiendo que "como son hombres de palabra, serios, lo van a cumplir", y reveló que les dijo "os equivocasteis". Aunque entre risas destaca que "tampoco soy horrorosamente feo. Que se lo pongan en un sitio que no se vea mucho".

En estos momentos, España está de regreso a Madrid donde la capital acogerá a los ganadores, que tendrán un día completo que finalizará en torno a las 21:00 horas en la Plaza de Cibeles con los aficionados para celebrar el segundo título mundial.

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