Pilar Losantos no se cree el discurso de Margarita Robles: "Es una pantomima del ministerio de Defensa"

La noche de este pasado miércoles ha sido un verdadero caos en Ceuta. Ha sido la segunda consecutiva en la que los cuetíes han salido a las calles a manifestarse, y ha terminado en barricadas, pelotas y bloqueos en el puerto. Los militares no han podido enfrentarse a esta situación como les gustaría, lo cual ha sido denunciado por los vecinos de la ciudad autónoma y por el plató de 'Espejo Público'.

Pilar Losantos, presidenta de 'Okdiario', ha ido a degüello contra el ministerio de Defensa y su líder, Margarita Robles. "Hay que reclamarle a la ministra de Defensa con esta campañita de autobombo que se está haciendo en todos los medios de comunicación y en todas las declaraciones que está haciendo como para decir que ella es un poco distinta al Gobierno", denuncia. Con esto hace referencia a la poca atención que le podría estar prestando Robles a un sector tan imprescindible para poder frenar los disturbios en Ceuta.

La cuestión para Losantos: el status de los militares

"Estos militares han tenido que pasar por esta situación porque están en la calle sin condición de agentes de autoridad, es decir, estos militares no se pueden defender cuando los marroquíes, las personas que han ido a hacerle esta emboscada, un grupo de 30 inmigrantes ilegales, les han apedreado y golpeado", relata la periodista. A esto, le añade que "ellos solo han podido utilizar la legítima defensa como cualquier civil. ¿Por qué? Porque Margarita Robles no les ha conferido el status del agente de la autoridad".

"Han tenido que esperar a que les agredan y a que venga la Guardia Civil a sacarles de allí porque no tenían forma de poder evitarlo"

Losantos explica que, a pesar de contar con las herramientas para reducir a los migrantes de manera directa, "han tenido que esperar a que les agredan y a que venga la Guardia Civil a sacarles de allí porque no tenían forma de poder evitarlo".

"La primera cuestión es: dotemos a los militares de algo más que una mera cuestión de poco más que efectos disuasorios. No tienen capacidad ni competencia para hacer otra cosa, porque, insisto, Margarita Robles no les está confiriendo ese status para poder hacer eso", reclama la periodista.

Con todo esto, Losantos asegura que actualmente los militares no tienen la capacidad ni para frenar una pelea ni para "pedir identificación a un inmigrante ilegal". Para ella, esta es la conclusión: "Es una pantomima del ministerio de Defensa y de la ministra Margarita Robles. En vez de estar todo el rato en su guerrita interna contra Marlaska para hacerse ella su campaña de autobombo, quizás lo que tendría que hacer es proteger a los militares que se están jugando la vida en Ceuta".

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