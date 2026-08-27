Surrealismo en ¡Salta!: Lucía cambia la afirmación y acaba ganando 20.000 euros

Lucía ha pasado de estar en el atril en el penúltimo nivel de ¡Salta! a estar jugando por los 50.000 euros. La caída de Aurora, la controller, le ha dado la oportunidad y ella la ha aprovechado al máximo. De hecho, ha acabado ganando 20.000 euros para una preciosa causa solidaria.

En el último nivel, Lucía ha hecho una primera jugada rapidísima y su apuesta le ha hecho ganar 5.000 euros. Sin embargo, ha querido arriesgar. Cuando Manel Fuentes le ha preguntado entre qué opciones dudaba de las seis afirmaciones, la concursante ha asegurado que eran la de la filofobia como “temor irracional a los objetos con filo” y la del león con ‘Panthera leo’ como nombre científico.

Primero ha bajado a la trampilla la opción de la filofobia, pero no parecía estar del todo convencida y mostraba mucha confusión. Por eso, ha terminado pidiendo el cambio hacia el león. Ante la insistencia de Manel para confirmar si estaba segura de saltar ahí, Lucía ha dado un paso al frente. ¡La afirmación era correcta!

Tras lograr el acierto y asegurar el dinero para la ONG, Lucía ha preferido plantarse. Ha terminado la noche con una sonrisa enorme y un propósito ejemplar: “No me esperaba ganar tanto, ni siquiera ganar, ya solo con participar ha sido maravilloso", ha asegurado. ¡Revive su gran final en el vídeo!

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