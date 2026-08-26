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Mejores momentos | 26 de agosto

La lección de lingüística de Sergio en ¡Salta!: "A mí alguna vez me han llamado pelotudo"

El concursante ha tirado de pura lógica y descarte para superar el tercer nivel del programa tras un divertido intercambio con Manel Fuentes sobre el teclado y la jerga argentina.

¡Salta!

La lección de lingüística de Sergio en ¡Salta!: "A mí alguna vez me han llamado pelotudo"

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Ismael Jiménez
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Sergio, un amante de la adrenalina, ha llegado al nivel tres de ¡Salta! dispuesto a demostrar que la intuición y el descarte pueden ser sus mejores aliados en el concurso. Ante las tres opciones que Manel Fuentes le ha planteado, ha decidido dejarse guiar por la lógica.

Para empezar, ha descartado la afirmación sobre que “en Argentina llaman coloquialmente 'pelotudos' a los jugadores de fútbol”. El presentador ha aprovechado para tantear al participante: “De deporte, ¿cómo vas?”. Sergio ha admitido de entrada que la pelota no es lo suyo.

Sin embargo, el concursante le ha puesto la broma muy fácil a Manel al añadir: “Pero bueno, a mí alguna vez me han llamado pelotudo... ¡y yo no juego al fútbol, eh!”. Un comentario que ha desatado las risas de sus compañeros y la respuesta al instante de Manel: “No lo sé, tú sabrás cuando te hayan llamado pelotudo qué estabas haciendo”. Y Sergio ha contestado entre risas: "Pelotudeces... pelotudeces".

Tras dejarse guiar por la lógica y colocarse saltar sobre la primera trampilla, Sergio ha acertado la respuesta y ha conseguido pasar a la siguiente ronda del programa.

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