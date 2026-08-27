Samu se lleva 5.000 euros en ¡Salta! con un acierto imprevisto: “Era la que primero ibas a descartar”

Después haber atravesado momentos de duda y nerviosismo a lo largo del programa, Samu ha conseguido llevarse 5.000 euros en ¡Salta!. Tiene un mérito especial porque el concursante se ha hecho todo el puente: desde el primer nivel hasta el último, dejando a la controller y al resto de sus compañeros como meros espectadores.

La clave del éxito en el nivel 10 ha estado en la elección de la afirmación: "Estos signos de puntuación '¿' y '¡' son exclusivos de la lengua española". Lo curioso es que el acierto ha sido casi imprevisto, como después le ha recordado Manel Fuentes: “Era la que primero ibas a descartar”.

A pesar de tener la oportunidad de optar a un premio mayor, de 20.000 o hasta 50.000 euros, Samu ha terminado siendo prudente. Al repasar el resto de las opciones del panel y admitir que no lo tenía "nada claro", el concursante ha preferido no jugársela en las siguientes trampillas. Al fin y al cabo, se ha cumplido lo que había cantado al superar un divertido nivel 3: ‘Sobreviviré’.

De hecho, una vez asegurado el premio, Samu no ha podido ocultar su alegría y ha querido dedicar unas palabras a Mónica Naranjo. "Gracias a ella, gracias a su maravillosa canción, he conseguido sobrevivir, así que muy feliz, muy contento y a poder seguir haciendo mi música, haciendo lo que me gusta, viajando, así que muy bien", ha asegurado. ¡Revive este desenlace en el vídeo!

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