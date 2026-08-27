Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 26 de agosto

Samu se lleva 5.000 euros en ¡Salta! con un acierto imprevisto: “Era la que primero ibas a descartar”

Tras las dudas inherentes al último nivel, el concursante ha conseguido saltar sobre una trampilla firme y ha descartado arriesgar el premio.

¡Salta!

Samu se lleva 5.000 euros en ¡Salta! con un acierto imprevisto: “Era la que primero ibas a descartar”

Publicidad

Ismael Jiménez
Publicado:

Después haber atravesado momentos de duda y nerviosismo a lo largo del programa, Samu ha conseguido llevarse 5.000 euros en ¡Salta!. Tiene un mérito especial porque el concursante se ha hecho todo el puente: desde el primer nivel hasta el último, dejando a la controller y al resto de sus compañeros como meros espectadores.

La clave del éxito en el nivel 10 ha estado en la elección de la afirmación: "Estos signos de puntuación '¿' y '¡' son exclusivos de la lengua española". Lo curioso es que el acierto ha sido casi imprevisto, como después le ha recordado Manel Fuentes: “Era la que primero ibas a descartar”.

A pesar de tener la oportunidad de optar a un premio mayor, de 20.000 o hasta 50.000 euros, Samu ha terminado siendo prudente. Al repasar el resto de las opciones del panel y admitir que no lo tenía "nada claro", el concursante ha preferido no jugársela en las siguientes trampillas. Al fin y al cabo, se ha cumplido lo que había cantado al superar un divertido nivel 3: ‘Sobreviviré’.

¡Salta!

Manel Fuentes explota con Samu por el disparatado parentesco que crea entre Elvis y Michael Jackson

De hecho, una vez asegurado el premio, Samu no ha podido ocultar su alegría y ha querido dedicar unas palabras a Mónica Naranjo. "Gracias a ella, gracias a su maravillosa canción, he conseguido sobrevivir, así que muy feliz, muy contento y a poder seguir haciendo mi música, haciendo lo que me gusta, viajando, así que muy bien", ha asegurado. ¡Revive este desenlace en el vídeo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

¡Salta!

Samu se lleva 5.000 euros en ¡Salta! con un acierto imprevisto: “Era la que primero ibas a descartar”

¡Salta!

Manel Fuentes explota con Samu por el disparatado parentesco que crea entre Elvis y Michael Jackson

¡Salta!

Surrealismo en ¡Salta!: Lucía cambia la afirmación y acaba ganando 20.000 euros

¡Lo tenemos!: Gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo el próximo miércoles en Antena 3
ESTRENO

"¡La tenemos!": gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo el próximo miércoles en Antena 3

¡Salta!
Mejores momentos | 26 de agosto

Se le "va el santo al cielo”: seis años en un colegio de monjas... ¡y Aurora confunde el padrenuestro con el avemaría!

¡Salta!
Mejores momentos | 26 de agosto

La lección de lingüística de Sergio en ¡Salta!: "A mí alguna vez me han llamado pelotudo"

El concursante ha tirado de pura lógica y descarte para superar el tercer nivel del programa tras un divertido intercambio con Manel Fuentes sobre el teclado y la jerga argentina.

¡Salta!
Mejores momentos | 26 de agosto

El error más afortunado de ¡Salta!: Aurora se convierte en controller por descarte

La concursante ha sido la última en elegir opción, por lo que se ha quedado con la única que quedaba… ¡y ha resultado que era la correcta!

Marron sorprende a Los Morancos con una fruta prohibida por tener "el peor olor del planeta"

Marron sorprende a Los Morancos con la fruta exótica conocida por su desagradable olor

"Hay que darle importancia a lo que realmente merece la pena en la vida": la reflexión de Los Morancos sobre la familia

Los Morancos reflexionan sobre la familia y la importancia de valorar lo que realmente importa

David celebra su programa 100 en Pasapalabra con un espectacular empate a 23 aciertos con Javier en AlaZ

David celebra su programa 100 en Pasapalabra con un espectacular empate a 23 aciertos con Javier en AlaZ

Publicidad