Los Morancos reflexionan sobre la familia y la importancia de valorar lo que realmente importa

César y Jorge Cadaval explicaron que cuidarse y preocuparse por sus seres queridos era una de sus prioridades. Los hermanos destacaron la importancia de mantener una buena relación con la familia.

También reflexionaron sobre cómo el dinero podía llegar a enfrentar a las familias. Por ello, defendieron tener claras las prioridades y dar valor a las cosas que realmente merecían la pena.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas