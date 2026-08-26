El Hormiguero
Los Morancos reflexionan sobre la familia y la importancia de valorar lo que realmente importa
Los Morancos hablaron en El Hormiguero sobre su relación con la familia y aquello que consideraban verdaderamente importante en la vida.
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César y Jorge Cadaval explicaron que cuidarse y preocuparse por sus seres queridos era una de sus prioridades. Los hermanos destacaron la importancia de mantener una buena relación con la familia.
También reflexionaron sobre cómo el dinero podía llegar a enfrentar a las familias. Por ello, defendieron tener claras las prioridades y dar valor a las cosas que realmente merecían la pena.
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