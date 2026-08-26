"¡La tenemos!": gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo el próximo miércoles en Antena 3

Ya lo tenemos aquí. Se confirma oficialmente el día y la hora del gran estreno de La Mesa, el nuevo programa presentado por Cristina Pardo.

En esta nueva promo, vemos a la periodista recorriendo los pasillos de Atresmedia cuando el equipo le avisa con la esperada noticia: "Cristina, ya lo tenemos, acaba de llegar". Con la espontaneidad que la caracteriza, Cristina responde al momento: "¡Hombre, por fin!", antes de dirigirse hacia el nuevo plató.

La Mesa se ilumina para recibir a Cristina

Aunque el plató se mantiene en penumbra guardando los secretos del decorado, el avance permite ver el elemento estrella sobre el que girará todo: La Mesa, que resplandece en mitad del espacio. "Ahora sí", sentencia la presentadora al verla terminada y lista para recibir a los invitados.

Tal y como revela la promo, el gran estreno de La Mesa con Cristina Pardo será el próximo miércoles a las 23:00 horas en Antena 3.

Y por si quedaba alguna duda de la personalidad de la mesa, el avance se despide con un último guiño en pantalla desde la propia mesa: "Nos vemos".

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