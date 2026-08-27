Manel Fuentes explota con Samu por el disparatado parentesco que crea entre Elvis y Michael Jackson

Samu se ha enfrentado a un tercer nivel que le ha hecho perder la paciencia a Manel Fuentes en ¡Salta!. Entre las opciones estaba que “la viuda de Elvis Presley fue suegra de Michael Jackson”. El enunciado ha confundido al concursante hasta el punto de hacer que nuestro presentador se llevara las manos a la cabeza

Al analizar la respuesta, Samu ha comenzado a desvariar con el árbol genealógico de las estrellas de la música. Pensando en voz alta, ha llegado a sugerir que Michael Jackson se habría casado con la propia madre de Elvis Presley. Ante semejante deducción, Manel no ha podido contener la incredulidad y ha tenido que intervenir de inmediato para frenar el disparate.

A pesar de las insistentes aclaraciones del presentador, Samu continuaba hecho un lío. El concursante ha admitido su desorientación: "Es que me estoy volviendo yo loco", provocando la risa de los demás concursantes. Finalmente, para celebrar que milagrosamente la trampilla no se ha abierto bajo sus pies y ha logrado salvarse, ha levantado el plató al ritmo de ‘Sobreviviré’. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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