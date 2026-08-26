Marron sorprende a Los Morancos con la fruta exótica conocida por su desagradable olor

El equipo de ciencia llevó al plató algunas de las frutas más curiosas del planeta. Los Morancos probaron una mazorca de cacao y el fruto del árbol más grande del mundo.

La sorpresa llegó con un alimento prohibido en algunos lugares por su fuerte olor. Los hermanos reaccionaron entre risas ante una experiencia que terminó desatando la locura en el plató.

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