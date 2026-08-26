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Mejores momentos | 26 de agosto

Se le "va el santo al cielo”: seis años en un colegio de monjas... ¡y Aurora confunde el padrenuestro con el avemaría!

La concursante ha protagonizado un momentazo junto a Manel Fuentes tras ser incapaz de recitar correctamente las dos oraciones.

¡Salta!

Se le "va el santo al cielo”: seis años en un colegio de monjas... ¡y Aurora confunde el padrenuestro con el avemaría!

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Ismael Jiménez
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Hay momentos en ¡Salta! donde la memoria juega las peores pasadas, y Aurora ha dejado una escena inolvidable en el plató. Todo ha comenzado cuando Manel Fuentes ha leído una de las afirmaciones del nivel 8: “La frase ‘no nos dejes caer en la tentación’ es un fragmento del avemaría”. Al escuchar la opción, la concursante ha revelado de inmediato un dato de su infancia que parecía situarla con ventaja: "¡Ay! Seis años interna en un colegio de monjas".

Sin embargo, lo que parecía muy evidente se ha transformado en un cómico dolor de cabeza. Al pedirle que comprobara la frase recitando las oraciones, Aurora ha comenzado a mezclar versos del padrenuestro con el avemaría sin darse cuenta, dejando a Manel atónito.

La desesperación del presentador ha ido en aumento cuando le ha pedido directamente que le recitara el padrenuestro. Ante las dificultades de Aurora, nuestro presentador ha tirado de ironía: "Seis años interna... no prestabas mucha atención, ¿eh?". La concursante, entre risas, ha admitido con mucho humor el motivo de sus despistes: "No, la verdad es que se me iba el santo al cielo, nunca mejor dicho".

Finalmente, tras varios intentos, Aurora ha conseguido ordenar sus ideas para descartar la opción. La jugada le ha salido redonda, permitiéndole superar este nivel y evitar una caída al vacío. ¡Dale al play para revivir este momentazo!

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