El Gobierno evita aclarar si se asumirán responsabilidades políticas si hay una sentencia condenatoria contra Ábalos

A la misma hora que en el Tribunal Supremo se celebraba la primera jornada del juicio del Caso Mascarillas, en Moncloa se celebraba el tradicional Consejo de Ministros.

La imagen de su excompañero de Gobierno y de partido, José Luis Ábalos, sentado en el banquillo de los acusados, no ha cambiado el discurso de Moncloa. Prácticamente todas las preguntas de la rueda de prensa han girado en torno a este tema y, como han hecho hasta ahora, en el Gobierno hoy han vuelto a defender su absoluta "tranquilidad" al respecto.

Desde Moncloa aseguran que no son ellos sino el "conjunto de la ciudadanía" quien afronta una "semana dura". "Empatizo con los ciudadanos, que ven dos casos importantes", ha dicho la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, al tiempo que arremetía contra el PP por el Caso Kitchen. "Recordar el caso más importante de corrupción del PP, que es la Kitchen, desde esa empatía y con preocupación y enfado de la ciudadanía y compartiendo que la corrupción nos hace daño a todos", zanjaba.

Desde el Gobierno vuelven a insistir en que es el momento de la justicia y se muestran como "los primeros interesados" en que se conozca toda la verdad y se llegue hasta el final.

¿Responsabilidades políticas? El gobierno se pone de perfil

Aunque en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los periodistas han preguntado hasta en tres ocasiones si alguien del gobierno asumirá responsabilidades políticas si finalmente hay una sentencia condenatoria contra Ábalos, en el Gobierno han evitado pronunciarse, dejando entrever que lo descartan al asegurar -ante la insistencia de los medios- que "las responsabilidades se tomaron".

Según la portavoz del Gobierno "las relaciones personales se basan en la confianza" y el PSOE actuó cuando esa confianza se rompió. "Nadie puede prever comportamientos de quien le rodea (…) Ahora es el tiempo de la justicia, de que se dicten las sentencias que tengan que dictarse", ha asegurado Saiz.

El PP cree que Sánchez debería pedir perdón y Vox carga contra el bipartidismo

En Génova no han desaprovechado la ocasión. Queriendo quitar foco al Caso Kitchen, el otro gran juicio que se celebra estos días en la Audiencia Nacional y que en este caso afecta al PP, la portavoz del Senado, Alicia García, ha asegurado que hoy "el corazón del sanchismo se sienta en el banquillo".

García ha recordado la moción de censura contra Rajoy defendida por Ábalos en 2018, gracias a la cual Sánchez llegó a la Moncloa: "Los que llegaron hablando de corrupción, han acabado protagonizándola. Los que venían a regenerar la política y la vida pública, han terminado degradándola. Los que daban lecciones de limpieza institucional, hoy están enfangados hasta el cuello".

Según el PP, Sánchez no pedirá perdón porque "no conoce la ejemplaridad, ni la verdad, ni lo que es la asunción de responsabilidades".

Mientras, en Vox han vuelto hoy a cargar contra PP y PSOE por ambos juicios. Según la portavoz del partido en el Congreso, Pepa Millán, "ninguno de los dos está capacitado para liderar la alternativa que España necesita".

Desde Sumar creen que Sánchez ya ha dado explicaciones

Los socios de investidura no se han mostrado hoy especialmente duros con el Gobierno. Desde Sumar denuncian que el Caso Mascarillas y el Caso Kitchen suponen "un pasaje del terror de lo peor que tiene la política institucional", pero a la vez defienden que el presidente del Gobierno ya ha dado las explicaciones que le solicitaron.

Según el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, desde el primer minuto fueron "meridianos" exigiendo responsabilidades "hasta las últimas consecuencias" y pidiendo que "caiga quien caiga".

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