Carmen Pano aseguró a la UCO que "gente del PSOE" le ofreció dinero para "salvar el culo a Ábalos y Koldo"

La empresaria Carmen Pano ha declarado que recibió una oferta de dinero para cambiar su versión sobre una supuesta entrega de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE en Ferraz. Lo ha hecho como testigo ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que, según recogen en un informe, al que ha tenido acceso Antena 3, ha asegurado que el objetivo de esa oferta era que negara los hechos y "salvar el culo a Ábalos y Koldo".

Este testimonio se enmarca dentro de la investigación que dirige el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que analiza la posible existencia de una red destinada a desestabilizar causas judiciales relacionadas con el PSOE y el Gobierno. Concretamente, en esta, estarían implicados el exsecretario de Organización del partido Santos Cerdán y la exmilitante Leire Díez, entre otros.

Durante su declaración, la empresaria ha explicado que la abogada del exasesor Koldo García, Leticia de la Hoz, y un socio de su despacho contactaron con ella y su chófer, Álvaro Gallego, trasladándoles que "había gente interesada en hablar" con ellos "sobre las entregas de dinero en Ferraz".

A lo que Pano le preguntó si se trataba de personas relacionadas con el partido, y la abogada le respondió que era "gente del PSOE" y añadió que todo se hacía "para salvar el culo a Ábalos y Koldo". Además la abogada habría descrito a ambos como "cabezas de turco", según la declaración.

De la Hoz lo niega

La abogada ha enviado un escrito a la UCO, con mensajes de WhatsApp, audios y nombres de testigos, negando haber ofrecido 50.000 euros a la empresaria a cambio de que no declarase haber llevado a Ferraz 90.000 euros.

En su lugar expone que fue Pano quien le pidió 10.000 euros de comisión en un negocio relacionado con los hidrocarburos por su "angustiosa situación económica". Cuenta que le solicitó ayuda para vender cuatro operadoras de hidrocarburos, pero la letrada rechazó asesorarla porque una de las sociedades esta siendo investigada en la Audiencia Nacional por un presunto fraude en el IVA.

También señala que le prohibió la entrada a su despacho, tras filtrar pano que le estaba asesorando. Y más tarde, un medio de comunicación, publicó un audio supuestamente manipulado para hacer ver que se había intentado sobornar a Pano.

Por ello la letrada sostiene que "el verdadero contexto de ese audio no es otro que la negativa del despacho a participar en la venta de operadoras en situación irregular y la prohibición de acceso impuesta tras conocerse la filtración a las periodistas".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.