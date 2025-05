Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, sobre la investigación al hermano del presidente: "No hay ni un solo dato"

El proceso judicial contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, se encuentra en fase decisiva tras ser acusado por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación. Hoy en Espejo Público hablamos con Emilio Cortés, abogado de David.

¿Beneficiará a David Sánchez el aforamiento exprés de Gallardo si su causa se ve en el Tribunal Superior?

La jueza ha pedido información al letrado de la Asamblea y la documentación a la junta electoral. El abogado del hermano de Sánchez asegura que aún "estamos en plazo todavía para terminar de formalizar el recurso de apelación" y prefirieron "presentar previamente la reforma o con el diagnóstico más que seguro de que iba a ser desestimada".

Sobre la plaza que se creó para su cliente explica que "no hay ningún indicio de eso, a pesar del acopiamiento tan absolutamente extraordinario de correos electrónicos coincidentes con las fechas de la creación de la plaza. No hay ni un solo dato. Ni un indicio de con peso específico como sanción de la fiscalía, para decir que ha habido aquí una especie de organización criminal que se dedica a la plaza de él".

Emilio Cortés: "La posibilidad de ser aforado o existe o no existe"

Este jueves jura su cargo en la Asamblea, el ya expresidente de la Diputación de Barajo, que fue quien habría contratado a David. ¿Qué le parece la maniobra de Gallardo para aforarse a la carrera?

"Puedo tener aquí una doble opinión. Una persona que es aforada, o que puede llegar a ser aforada, en cualquier momento tendrá que, si lo tiene bien, lo considera conveniente, e incluso lo habla con su defensa, considera que puede haber razones de naturaleza política, o estratégica, o procesales, que pueden hacer que se acuerda ese aforamiento. No veo ningún tipo de maniobra. La posibilidad de ser aforado o existe o no existe"

"No he tenido nada que ver con esa decisión, ni he sido consultado, ni tampoco concierne a mi cliente", concluye Emilio.

