David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, llega a la Audiencia de Badajoz para ser juzgado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias

La parrilla de causas judiciales que rodean a Pedro Sánchez lejos de reducirse crecen. Hoy comienza el juicio contra su hermano. David Sánchez ya se encuentra en el interior de la Audiencia de Badajoz sede judicial a la que ha accedido por la puerta trasera, como la mayoría del resto de acusados ​​en el juicio.

En el banquillo se sientan un total de 11 acusados por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Durante la jornada de este jueves y viernes abogados de acusaciones populares y de los acusados elevarán al tribunal las cuestiones previas. Se espera que sean numerosas y por ello se habrían reservado para este objeto dos días.

La Audiencia de Badajoz ratificó la exposición que hizo la jueza instructora en la que se indicaba que existían indicios suficientes sobre "el presunto carácter delictivo" de las conductas imputadas. Se señalaba que la propuesta de creación de la plaza de coordinador de actividades entre los conservatorios, que se dio a David Sánchez entre 2016 y 2017, no estaba justificada tampoco ve argumentado que fuera personal de alta dirección quien debía prestarla.

El abogado del hermano del presidente asegura que no se ha acreditado, "ni siquiera indiciariamente, influencia con sesgo delictivo" en la creación o adjudicación de los procesos investigados. A su juicio, "los hechos no son, en consecuencia, constitutivos de delito alguno, y al no existir delito no se establece régimen de autoría".

En el lado contrario, las acusaciones argumentan que David Sánchez era conocedor de que el puesto de coordinador "se había creado para él" y que se presentó a la convocatoria sabiendo que las entrevista al resto de candidatos era "un mero paripé". En su escrito indicaron: "Pese al ilegal nombramiento, no desempeñó su puesto de trabajo y no trabajó habitualmente", lo que "no fue óbice para que sí percibiera el salario", expusieron en su escrito.

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