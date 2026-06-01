Pedro se corona en La ruleta de la suerte con casi 5.000 eurazos

“¡Claro que sí! Esto lo estudiamos en el cole”, asegura entusiasmado Jorge Fernández después de que Pedro resuelva el Panel Final.

Poemario y autor, así era la pista con la que Pedro contaba. El concursante murciano ha tenido mucha suerte, tanto con las letras que ha dicho, como con la vocal extra de la Ayuda Final.

Pedro se lleva a casa un total de 4.875 euros para poder hacer ese viaje soñado con su familia. Después de ser iluminado en uno de los paneles por Jorge Fernández y caer en el gajo dorado del Panel con Bote, ¿qué mejor forma de finalizar el concurso que ganado 1.500 euros más? ¡Enhorabuena Pedro!

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