Estopa no sabe de modas, tampoco del paso del tiempo. Los hermanos Muñoz son el pegamento que une musicalmente ya a varias generaciones y, en estos 30 años de carrera, la lista de éxitos empieza a ser incalculable. Por eso, contar con su visita en El Hormiguero es siempre una gran noticia.

David y José han llegado para hablar de su último álbum (aunque, paradójicamente, el primero). Sin embargo, más allá de sorprendernos con la salida de sus entradas a la venta en directo, ambos han compartido todo tipo de anécdotas de lo más divertidas.

No importa si hablaban del día en el que su madre casi tira a la basura su ahora reeditada maqueta o si sacaban a relucir su guitarra en el plató: la naturalidad y ese humor tan particular han sido de nuevo los protagonistas en la entrevista.

Porque si hay algo que es seguro es que Estopa, en pleno 2026, sigue sabiendo perfectamente cómo partir la pana.

¿Quieres verla de nuevo? Dale play al vídeo de arriba para disfrutarla al completo.