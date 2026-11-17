MIÉRCOLES TRAS EL HORMIGUERO
Susanna Griso, Juanma Moreno, Jordi Évole, Pablo Carbonell y Mar Flores, invitados esta semana en La Mesa
La Mesa, con Cristina Pardo, regresa este miércoles 18 de noviembre a partir de las 23:00 horas a Antena 3 con una nueva entrega que combinará actualidad, entrevistas y testimonios personales.
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La Mesa recibirá a cinco invitados muy diferentes para hablar de sus noches, sus dificultades para dormir y las preocupaciones que les mantienen despiertos. Juanma Moreno, Jordi Évole, Pablo Carbonell, Mar Flores y Tania Llasera compartirán sus experiencias y hábitos de descanso junto al especialista Eduardo Estivill.
Susanna Griso analiza con Cristina Pardo su entrevista a Pedro Sánchez
La actualidad política también tendrá un papel destacado en esta entrega. A pocas horas del debate electoral del jueves 19 de noviembre, Susanna Griso se sentará con Cristina Pardo después de entrevistar esa misma mañana a Pedro Sánchez en Espejo Público.
La periodista repasará los momentos más destacados de ese encuentro y compartirá su experiencia entrevistando a los principales líderes políticos. Además, el programa recuperará imágenes de anteriores cara a cara electorales para descubrir cómo se preparan estos enfrentamientos y qué ocurre detrás de las cámaras.
Narcolepsia, insomnio y noches en vela: las experiencias de los invitados
Entre las historias que se escucharán en el programa, Jordi Évole hablará de la narcolepsia y la cataplexia que padece, que le han llevado a desplomarse en situaciones tan inesperadas como un ataque de risa. Juanma Moreno contará cómo convive con el insomnio y cómo utiliza un anillo inteligente para controlar su descanso.
Pablo Carbonell explicará sus dificultades para dormir y su recurso al Orfidal por las noches. Mar Flores recordará que llegó a pasar años durmiendo apenas tres o cuatro horas al día, mientras que Tania Llasera compartirá sus hábitos para descansar, los ronquidos de su marido y las dificultades de dormir en familia.
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