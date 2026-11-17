El Hormiguero
Una mujer gigante de diez metros cobra vida en El Hormiguero: ¡un impresionante homenaje a la vida!
El Hormiguero ha salido a la calle para disfrutar de un espectáculo de lo más impresionante. La Fura dels Baus ha presentado una figura de diez metros de altura que ha cobrado vida ante Pablo Motos y Estopa. ¡Y no ha dejado a nadie indiferente!
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Marron ha preparado una sorpresa muy especial para los invitados de El Hormiguero. Pablo Motos y los hermanos Muñoz han salido a la calle para descubrir la última creación de La Fura dels Baus, una compañía conocida por sus espectáculos de gran formato.
Se trata de una figura de mujer de diez metros de altura, fabricada con aluminio y fibra de vidrio, que ha aparecido suspendida en el aire. Cuatro personas se han encargado de mover sus extremidades mediante cuerdas y poleas, dando vida a esta impresionante creación.
Marron ha explicado que han necesitado más de nueve meses de trabajo para prepararla. Además, los artistas han tenido que realizar un importante esfuerzo físico para controlar sus movimientos desde las alturas.
Mientras la figura se acercaba, Pablo Motos no ha podido ocultar su sorpresa. “Es un homenaje a la vida lo que vais a ver”, ha adelantado. Después del espectáculo, Marron ha hablado con Carlus Padrissa, uno de los fundadores de La Fura dels Baus, sobre los 47 años de trayectoria de la compañía. El artista ha recordado sus comienzos y ha confesado que nunca imaginaron llegar tan lejos.
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