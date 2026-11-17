El verdadero disfrute de Moisés no ha sido hacer este pleno en La Pista, sino la propia canción con la que ha ganado. Para ello ha sido fundamental que David, más rápido con el pulsador, se haya quedado en blanco. De hecho, ha respondido ‘Carolina’, de M-Clan, a pesar de que había viajado al año 1979.

Esperando ansioso el rebote estaba Moisés. El primer fragmento le ha sido suficiente para reconocer ‘Qué hace una chica como tú en un lugar como éste’, uno de los clásicos más reconocibles de Burning. De hecho, el riojano ha respondido cantando. Además, se ha gustado.

Lo curioso es que Roberto Leal estaba tan ensimismado que el concursante pensaba que iba a decirle que era fallo. Al contrario, el presentador le ha asegurado: “Estoy disfrutándolo”. Además, como curiosidad, ha revelado una llamativa costumbre de Moisés cuando disfruta cantando. ¡Descúbrela en el vídeo!