Catorce años después del debut de la película original de Los Juegos del Hambre (2012) y once años después de su última aparición conjunta en la alfombra roja tras el cierre de la saga con Los Juegos del Hambre: Sinsajo - Parte 2 (2015), Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson se han reencontrado ante las cámaras y las miradas de todos los fans.

Y es que los intérpretes han acudido al estreno en la ciudad de Nueva York de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha, la nueva precuela de la franquicia que llega a los cines el viernes 20 de noviembre y en la que ambos retoman sus icónicos papeles de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

Para esta cita en Nueva York, Jennifer Lawrence lució un estilismo inspirado en el villano de la saga, Coriolanus Snow, compuesto por un largo abrigo negro de Christian Dior con cuello de piel blanca, bordados de rosas en la cola y zapatos de tacón abiertos a juego. Por su parte, Josh Hutcherson apostó por un traje completamente negro combinado con botas de cuero.

El evento reunía además a otros rostros emblemáticos de la franquicia original (que completaron las entregas En Llamas, Sinsajo - Parte 1 y Sinsajo - Parte 2) como Woody Harrelson y Elizabeth Banks, quienes también regresan como Haymitch y Effie Trinket, además de Jena Malone, Willow Shields, Amandla Stenberg, el director Francis Lawrence y la autora Suzanne Collins, posando todos juntos en una fotografía grupal.

El reparto de Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha | Gtres

El regreso al set ha supuesto una experiencia muy nostálgica para el reparto veterano. Durante su intervención en el podcast Call Her Daddy, Jennifer Lawrence calificaba su vuelta a la franquicia como "increíble" y relató cómo vivió el reencuentro durante el rodaje: "Fue muy emotivo. Josh [Hutcherson] y yo no fuimos al baño sin abrazarnos. Fue precioso. Fue una locura porque era el mismo equipo. Eran los mismos camarógrafos, el mismo asistente de dirección con quien he trabajado un millón de veces porque lo aprecio mucho, y Josh y Woody".

Asimismo, Hutcherson ya había dado muestras de la estrecha amistad que mantiene con Lawrence a lo largo de los años en una entrevista concedida en 2024 a Variety, donde recordó el mensaje que ella le envió cuando sus películas Five Nights at Freddy's y Sin Resentimientos triunfaron simultáneamente en 2023: "Ella me dijo: '¡Mi película es la número 1 en Netflix y la tuya es la número 1 en taquilla! ¡Vamos!' Yo le dije: '¡Te quiero!'"

Josh Hutcherson, Jennifer Lawrence, Woody Harrelson y Elizabeth Banks | Gtres

Ambientada 24 años antes de los primeros Juegos del Hambre, Amanecer en la Cosecha sigue a un joven Haymitch Abernathy durante su participación en los 50º Juegos del Hambre (el primer Vasallaje de los Veinticinco, en el que se recluta al doble de tributos para luchar a muerte) antes de convertirse en mentor.

El nuevo reparto está encabezado por Joseph Zada y Elle Fanning como los jóvenes Haymitch y Effie, junto a Ralph Fiennes (Coriolanus Snow), Jesse Plemons (Plutarch Heavensbee) y Kieran Culkin (Caesar Flickerman), personajes interpretados originalmente por Donald Sutherland, Philip Seymour Hoffman y Stanley Tucci, además de Glenn Close, Maya Hawke, Mckenna Grace, Kelvin Harrison Jr. y Ben Wang.