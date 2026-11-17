"Aunque las encuestas se equivocasen en tres puntos, no cambiaría prácticamente nada". Es una de las conclusiones que deja el consultor político César Calderón sobre el escenario electoral de cara a los comicios del próximo 29 de noviembre en España. En una entrevista en Antena 3 Noticias, Calderón ha analizado qué hay detrás de los sondeos publicados durante la campaña y hasta qué punto podría producirse un cambio en las tendencias que reflejan actualmente las encuestas.

La posibilidad de una remontada del Partido Socialista ha centrado parte del debate, especialmente ante la existencia de algunos estudios demoscópicos que se alejan de la tendencia mayoritaria. Sin embargo, para Calderón, hablar de una remontada en estos momentos es precipitado: "La palabra remontada, con R mayúscula, es una palabra demasiado seria", ha señalado.

El consultor considera que, pese a los distintos acontecimientos que han marcado la campaña electoral, las estimaciones de voto apenas han experimentado variaciones significativas. A su juicio, se trata de una campaña en la que el escenario demoscópico se ha mantenido prácticamente estable desde que se convocaron las elecciones.

La mayoría de las encuestas coinciden: el PP, por delante del PSOE

Uno de los aspectos en los que más ha incidido Calderón durante la entrevista es la coincidencia entre la mayoría de las empresas demoscópicas. Según ha explicado, alrededor de 18 o 20 casas de encuestas han publicado estudios desde el inicio del periodo electoral y aproximadamente 18 de ellas apuntan en la misma dirección.

"Hay dos que se salen del consenso demoscópico. Yo creo que lo razonable, lo serio, es lo que dicen la mayoría de ellas", ha afirmado.

Ese consenso sitúa al Partido Popular como primera fuerza política, con una ventaja de entre dos y cuatro puntos, dependiendo de la empresa que realice el estudio. El PSOE ocuparía la segunda posición, aproximadamente cuatro puntos por detrás.

Calderón ha destacado que las diferencias entre ambas formaciones apenas han cambiado durante la campaña. De hecho, ha puesto como ejemplo la evolución de la distancia entre PP y PSOE en los distintos sondeos: comenzó en torno a los 4,5 puntos, llegó a situarse en 4,8 y actualmente ronda los 4,3 puntos.

Una evolución que, según su análisis, refleja la estabilidad de las tendencias electorales y dificulta anticipar un vuelco en los resultados.

¿Podrían estar ocultándose votos del PSOE?

Otra de las cuestiones abordadas durante la conversación ha sido la posibilidad de que exista un voto oculto al Partido Socialista que no esté quedando suficientemente reflejado en las encuestas.

Ante esta hipótesis, Calderón ha planteado incluso un escenario favorable al PSOE, con dos puntos de voto oculto. Sin embargo, considera que esa circunstancia no sería suficiente para modificar las principales conclusiones de los sondeos.

"No cambiaría prácticamente nada", ha explicado. En su opinión, incluso con ese margen adicional de voto socialista, el PP continuaría siendo la fuerza más votada y el escenario de gobernabilidad seguiría apuntando a una mayoría de PP y Vox.

¿Qué pasa si las encuestas vuelven a equivocarse?

El consultor también ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que los sondeos vuelvan a cometer errores, como ocurrió en anteriores elecciones. Según ha explicado, desde la consultora que dirige han trabajado con un escenario alternativo en el que las estimaciones demoscópicas se desvían tres puntos respecto al resultado final.

La conclusión de ese ejercicio es que tampoco se produciría un cambio sustancial en el panorama político. El PP seguiría siendo el partido más votado, el PSOE ocuparía la segunda posición y la alternativa de gobierno continuaría siendo la misma.

Para que el escenario electoral cambiase de manera significativa, Calderón considera que sería necesario un error mucho mayor por parte de las encuestas.

"Esto cambiaría si las encuestas se equivocasen por más de seis puntos. Esto, sinceramente, no ha sucedido nunca", ha asegurado.

De este modo, el análisis de César Calderón apunta a que, a falta de conocer el resultado de las urnas el próximo 29 de noviembre, la tendencia mayoritaria de los sondeos dibuja unas elecciones de cambio y no de continuidad. Una fotografía electoral que, según el consultor, se ha mantenido prácticamente intacta durante la campaña y que, por ahora, no ofrece indicios suficientes para hablar de una remontada socialista.

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