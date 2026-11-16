Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco: "Ahora ETA no nos mata, pero tampoco nos deja en libertad"

Marimar Blanco, senadora del Partido Popular y hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal asesinado por ETA, ha condenado con contundencia el ataque sufrido por el candidato popular en el País Vasco, Jon Echeverría, durante un acto de campaña en Hernani. El político fue increpado y recibió el lanzamiento de piedras, petardos y huevos.

Blanco ha querido trasladarle todo su apoyo y lanzar un mensaje de firmeza: "Ni un paso atrás". La senadora considera que estos episodios están devolviendo al País Vasco a una etapa que parecía superada y asegura que ni las bombas ni los asesinatos de ETA consiguieron silenciarles, por lo que tampoco lo harán ahora. "No les tenemos miedo", ha afirmado, reivindicando el derecho de las nuevas generaciones a vivir en libertad y sin miedo.

EH Bildu no se ha pronunciado

Además, ha criticado la falta de condena de EH Bildu ante estos hechos y ha señalado que el ataque constituye un episodio de violencia que no debe minimizarse. También ha cuestionado la actitud del PNV y ha exigido al PSOE que vaya más allá de las condenas públicas y reclame a Bildu, al que considera su socio preferente, el fin de la violencia en las calles.

La senadora ha recordado la agresión sufrida por otros compañeros del PP en Barakaldo y ha denunciado que su partido siga teniendo que hacer campaña bajo escolta. Una situación que, por su historia familiar, le resulta especialmente dolorosa.

"Mi hermano hacía esa campaña, fue secuestrado y recibió dos tiros en la nuca", ha recordado antes de lanzar una de las frases más contundentes de su intervención: "Ahora ETA no nos mata, pero tampoco nos deja vivir en libertad".

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