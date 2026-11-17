La fecha para acudir a las urnas está cada vez más cerca. Quedan 12 días para saber qué pasará y quién gobernará tras el 29 de noviembre. En este contexto, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva que permite acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados y explorar los posibles escenarios de cara a las elecciones generales.

A través del botón 'Participa', los usuarios pueden configurar su propio reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Desde que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el adelanto electoral, varios colaboradores de 'Espejo Público' se han animado a utilizar esta herramienta y realizar sus propias previsiones.

Por el pantallón del plató han pasado ya varios colaboradores para enfrentarse al simulador, desde Elisa Beni, Víctor Gutiérrez e Iván Redondo hasta la propia Susanna Griso, aunque esta última no desvelará su predicción hasta después de las elecciones. Hoy ha sido el turno de otros dos colaboradores de 'Espejo Público': Juan Soto Ivars e Iñako Díaz-Guerra.

Mayoría absoluta con un reparto incompleto

El primero en dibujar su reparto de escaños ha sido Soto Ivars, que vislumbraba un futuro Gobierno de derechas formado por PP y Vox. Para ello, otorgaba a los populares 125 escaños y a los de Santiago Abascal, 67. De este modo, ambas formaciones superarían en 16 escaños la mayoría absoluta. En cambio, a las formaciones nacionales de izquierdas les concedía 101 escaños al PSOE y un total de 8 al Frente Amplio.

Con 49 escaños todavía por repartir entre el resto de formaciones, el periodista no tenía tan claro cómo distribuirlos. "Me pierdo porque no sé ni cuántos tienen ahora", reconocía, dejando el reparto incompleto, aunque con una conclusión clara sobre la posible composición del Gobierno.

"Si todos decimos lo mismo, esto no va a ningún lado"

"Voy a hacer Tezanos para que alguien anime un poco esto", comenzaba Díaz-Guerra su pronóstico con sarcasmo. El colaborador arrancaba otorgando al PP 123 escaños, uno menos de los que concedía al PSOE. Las caras de sorpresa en el plató no se han hecho esperar, ante lo que Díaz-Guerra respondía: "Si todos decimos lo mismo, esto no va a ningún lado".

Al Frente Amplio le auguraba 10 escaños. Sin embargo, a Vox le otorgaba 62, por lo que también contemplaba un futuro Gobierno formado por el partido de Abascal y el de Feijóo.

En su caso, completaba la tabla con ERC, Junts, Bildu, PNV, CC y BNG, a los que asignaba 13, 3, 3, 3 y 1 escaños, respectivamente. Dejaba fuera de su reparto a Podemos, convencido de que no conseguiría representación en el Congreso. Finalmente, el colaborador ha querido señalar un error en su pronóstico: se había olvidado de incluir a Adelante Andalucía, formación que, a su juicio, sí conseguiría entrar en la Cámara Baja con varios escaños.

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