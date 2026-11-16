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Susanna Griso se atreve con el simulador electoral: ¿acertará con su pronóstico para las elecciones generales?

La presentadora del programa es hoy quien se lanza y utiliza la herramienta desarrollada por 'Demócrata' para mostrar sus previsiones de cara a las próximas elecciones generales. ¿Qué cree que pasará Susanna Griso el 29N?

El simulador con Susanna Griso

Susanna Griso se atreve con el simulador electoral

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Anna Martín
Publicado:

Quedan solo 13 días para que los españoles y españolas acudan a las urnas el próximo 29 de noviembre. En este contexto, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva a través de la que se puede acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados y poder extraer posibles escenarios de cara a las elecciones generales.

A través del botón 'Participa', se accede a la configuración del reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados y, durante estos días, desde la convocatoria adelantada anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han sido varios los colaboradores que han pulsado el botón.

Han pasado por el pantallón del plató para enfrentarse al simulador desde Elisa Beni, Víctor Gutiérrez y hasta Iván Redondo. Pero hoy hemos puesto entre las cuerdas a Susanna Griso, que ha dibujado su reparto entre las diferentes formaciones.

Sin embargo, el programa no desvelará su pronóstico hasta una vez pasadas las elecciones. El lunes 30 de noviembre conoceremos si nuestra presentadora ha acertado con su reparto y si se ha decidido por seguir la dinámica que vaticinan las encuestas o, en caso contrario, si ha decidido desmarcarse de estas.

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