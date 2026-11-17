Lo que hace David en cada ¿Dónde Están? es fascinante para los espectadores que lo ven por televisión. Sin embargo, en persona, incluso supera esa sensación. Lo ha confirmado Natalia Sánchez, que por primera vez ha coincidido con el concursante en Pasapalabra. “Verlo en directo impresiona”, ha asegurado la actriz.

Las dos opciones de la prueba iban esta vez sobre pasear, ya fuera una caminata urbana o una ruta por la montaña. David, que se ha inclinado por la naturaleza, efectivamente se ha dado un paseo. Es verdad que no ha hecho pleno a la primera, pero sí ha completado el panel sin titubear en su segundo intento.

Elia Galera, en su equipo, ha sido la primera en bromear con su técnica. “Habéis visto la serie de La Mesías, ¿no?”, ha comentado por sus movimientos de manos. Por su parte, Natalia ha revelado que ya le había visto a David desde casa, pero se ha quedado muy sorprendida al contemplarlo a pocos metros: “Qué fuerte”.