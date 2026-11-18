Elecciones generales
Sigue en directo las reacciones a la entrevista de Susanna Griso a Pedro Sánchez y las últimas noticias de las elecciones generales 2026
Sigue aquí en directo la última hora de la información política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Publicidad
El sexto día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre amanece con todos los focos puestos en Antena 3 ya que el presidente del Gobierno va a ser esta mañana entrevistado por Susanna Griso. Ni el candidato del PSOE ni del PP celebrarán durante esta jornada mítines. Su agenda está restringida al formato entrevista al estar preparando el debate cara a cara que se celebrará este jueves y se podrá seguir en Atresmedia.
En Espejo Público el presidente Sánchez tendrá que contestar a las preguntas sobre vivienda, economía, corrupción y todos los temas que marcan la actualidad informativa. No es la primera vez que el líder socialista se sienta en este plató aunque desde 2023 no lo hacía.
Sánchez, en 'Espejo Público'
En la jornada previa Pedro Sánchez se dio un nuevo baño de masas en el pabellón ferial de Albacete, donde ha estado arropado por el líder de los socialistas albaceteños, Santiago Cabañero. La gran ausencia fue Emiliano García-Page que tenía un viaje cerrado en agenda desde hace tiempo. El líder socialista ha asegurado que aprenderá de la "perseverancia" de los castellanomanchegos, aliándose con su espíritu de "sudar la camiseta y no dar el partido por perdido". Y como ya hizo en otras plazas se ha dirigido a las mujeres insistiendo en que tienen la responsabilidad de "defender los derechos" de sus hijas, por lo que ha pedido a todas las mujeres progresistas de Albacete ir a las urnas para "votar en defensa propia".
Por su parte, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo viajó a País Vasco para apoyar al cabeza de lista de Gipuzkoa, Jon Echeverría, tras el ataque sufrido este fin de semana. Feijóo ha reivindicado que "nunca han conseguido callar al PP vasco, por eso sois la referencia moral y ética del partido en toda España. Nunca os van a callar". Después en Logroño pidió "el voto para la gestión, para la decencia, para la honradez y para el cambio necesario".
Santiago Abascal desde Las Palmas culpó a la inmigración masiva e irregular del deterioro de los servicios públicos en el país. Ha asegurado que la crisis de vivienda que sufre España y el deterioro de servicios básicos como la sanidad o la educación tiene como responsable a la "invasión de ilegales" promovida por Pedro Sánchez.
Ada Colau sí tendrá hoy un mitin y será en Gijón. Sigue aquí en directo la última hora de la información política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.
Más Noticias
- Pedro Sánchez, sobre Ceuta: "Estamos avanzando de manera muy rápida hacia esa normalidad"
- Pedro Sánchez, sobre el caso Plus Ultra: "La presidenta de la SEPI es una persona íntegra y el tiempo lo demostrará"
- Pedro Sánchez admite casos de corrupción en su Gobierno, pero defiende al PSOE: "No nos hemos financiado irregularmente"
Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez admite casos de corrupción en su Gobierno, pero defiende al PSOE
Pedro Sánchez ha defendido durante la entrevista en Espejo Público la legalidad de la financiación del PSOE y asegura tener "absoluta tranquilidad" ante las investigaciones judiciales que afectan a su entorno político y familiar.
Preguntado por los casos relacionados con José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, así como por las pesquisas sobre su mujer, Begoña Gómez, y su hermano David Sánchez, el jefe del Ejecutivo ha reconocido la existencia de casos de corrupción, aunque considera que otros procedimientos abiertos carecen de fundamento.
Sánchez también ha respondido a las preguntas sobre las presuntas irregularidades detectadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en las cuentas del PSOE y sobre el rescate de la aerolínea Plus Ultra, por el que se concedieron 53 millones de euros durante la pandemia. El presidente ha defendido la transparencia de su partido, ha pedido respetar la presunción de inocencia y ha rechazado que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero intercediera ante él para favorecer a la compañía.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez: "Voy a poder formar gobierno con una mayoría progresista más amplia"
Durante su entrevista con Susanna Griso en Espejo Público, Pedro Sánchez ha señalado "voy a poder formar Gobierno con una mayoría progresista más amplia. Nosotros vamos a por 176 escaños progresistas, creo que España ha avanzado mucho durante estos últimos 4 años, y aspiramos a 4 años más de avances. Avanzar no es viajar al pasado, que es lo que proponen Feijóo y Abascal, sino un avance constante en derechos y libertades y en una situación económica que en un contexto geopolítico como el que estamos teniendo es indudablemente positiva para España. Me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando a la seguridad social", ha asegurado el presidente del Gobierno.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez: "Si le parece normal que al presidente del Gobierno se le llame hijo de puta diciendo 'me gusta la fruta' es su opinión2
Pedro Sánchez reprocha a Susanna Griso que "si usted considera normal que al presidente del Gobierno se le llame hijo de puta diciendo 'me gusta la fruta', es su opinión. Para mi es absolutamente condenable".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez, sobre Ceuta: "La situación ahora es muy buena"
Preguntado sobre la situación actual que vive Ceuta tras la entrada masiva de miles de migrantes en julio, Sánchez señala que "ahora es muy buena, estamos avanzando rápidamente hacia la normalidad".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez, sobre posible financiación irregular del PSOE: "Absoluta tranquilidad"
Preguntado sobre si teme que su partido acabe imputado por financiación irregular tras las elecciones generales del 29N, Pedro Sánchez responde que tiene "absoluta tranquilidad, no nos hemos financiado irregularmente".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Susanna Griso reprocha a Pedro Sánchez que cambiara el funeral de Urda por un podcast
Susanna Griso reprocha a Pedro Sánchez que"es difícil pensar que hayas cambiado el funeral de Urda por un podcast" tras el accidente ferroviario que dejó 69 muertos, ante lo que Sánchez ha precisado que no fue en ese momento.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez, en Espejo Público: "Con los Presupuestos prorrogados hemos aumentado las inversiones en el sistema ferroviario".
Preguntado por Susanna Griso sobre los Presupuesto y las palabras del presidente del Gobierno de que "un Gobierno sin Presupuestos es un Gobierno que no gobierna nada, es como un coche sin gasolina" pronunciadas en 2018, Sánchez señala que "con los Presupuestos prorrogados hemos aumentado las inversiones en el sistema ferroviario".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez: "Podré formar Gobierno con una mayoría progresista más amplia"
Pedro Sánchez señala en Espejo Público que "podré formar Gobierno con una mayoría progresista más amplia" de cara a las elecciones generales del 29N.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez, en Espejo Público: "he asumido la responsabilidad política en los casos que nos han afectado"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, señala en Espejo Público haber asumido "la responsabilidad política en los casos que nos han afectado como la corrupción y las tragedias".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Susanna Griso entrevista a Pedro Sánchez hoy en Espejo Público, aquí minuto a minuto
Pedro Sánchez se sienta hoy frente a Susanna Griso para responder a sus preguntas. Ocurre tras tres años sin pisar el plató de Espejo Público.
Lo hace cuando solo quedan 11 días de las elecciones generales.
Última hora de las elecciones generales, en directo: La Diputación Permanente vota los siete últimos decretos ley del Gobierno
La Diputación Permanente del Congreso se reúne este miércoles para debatir y votar la convalidación de siete reales decretos ley aprobados por el Gobierno tras la disolución de las Cortes por la convocatoria electoral del 29-N. Entre las medidas figuran las ayudas económicas a Ceuta por la entrada masiva de migrantes del pasado julio, el paquete de apoyo a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) y el reconocimiento de las familias monoparentales.
También se someterán a votación las ayudas a los afectados por la dana Adam, las medidas para reforzar la seguridad ferroviaria, los cambios en la protección de la Seguridad Social y la reforma del sistema de atención a la dependencia. La Diputación Permanente, que asume las funciones de la Cámara cuando esta no está reunida, deberá decidir sobre unas normas que, tras su aprobación por el Consejo de Ministros, necesitan la convalidación del Congreso en un plazo máximo de 30 días.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sánchez carga contra Abascal y Feijóo durante un mitin en Albacete
Durante el mitin del PSOE celebrado este martes en Albacete (Castilla-La Mancha), Pedro Sánchez ha lanzado varios dardos contra los líderes de Vox y del PP.
Sobre Santiago Abascal, ha señalado: "Llama paguita al SMI y hoy nos enteramos de que su familia disfruta del bono social térmico. No es que sea facha, es que es pura fachada".
El presidente del Gobierno también ha ironizado sobre los conocimientos de geografía e inglés de Alberto Núñez Feijóo: "Suspenso en inglés, suspenso en geografía. Alberto, no. No, Huelva no da al Mediterráneo".
Última hora de las elecciones generales, en directo | Ada Colau acusa a Sánchez de apropiarse de la prestación por crianza: "Lleva dos años bloqueándola"
Ada Colau, candidata de Frente Amplio, ha protagonizado este martes un desayuno informativo en el que ha cargado contra Pedro Sánchez por, según ha denunciado, apropiarse de la medida de la prestación por crianza impulsada por su partido.
"Nos sorprendió muchísimo ver al presidente Sánchez en un mitin de campaña prometiendo para el futuro esta prestación por hijo a cargo cuando llevamos al menos dos años de la última legislatura presentando esta medida desde las fuerzas de Frente Amplio ante el Consejo de Ministros y ha sido bloqueada por Pedro Sánchez", ha asegurado Colau.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez sale de Moncloa y se dirige a las instalaciones de Atresmedia
Este miércoles, el presidente del Gobierno se desplazará desde el Palacio de la Moncloa hasta las instalaciones de Atresmedia para participar en una entrevista en 'Espejo Público', a partir de las 9:00 horas. Una cita especialmente esperada, ya que será la primera vez desde 2023 que el jefe del Ejecutivo concede una entrevista a Susanna Griso.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Feijóo acompaña a Jon Echeverría en un mitin tras ser agredido
Alberto Nuñez Feijóo comenzó la jornada del martes en el País Vasco, con una parada que no estaba prevista en su agenda. En Éibar ha acompañado a Jon Echeverría, candidato del PP al Congreso por Guipúzcoa, agredido el pasado sábado en Hernani con piedras, petardos e insultos.
"Yo no voy a elegir entre bombas y piedras", ha afirmado, añadiendo que "la violencia es violencia y punto". El líder popular ha asegurado que su partido "no va a pedir permiso" para defender sus ideas y ha prometido plantar cara a quienes practican o justifican la violencia.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Abascal centra su campaña en Canarias en la migración
En medio de la campaña electoral de Vox, Santiago Abascal pasó la mañana del martes en Lanzarote y la tarde en Gran Canaria. Allí, ha reivindicado sus políticas migratorias y ha hecho varias referencias a la situación en El Hierro por la llegada constante de cayucos: "Hay un problema que lo padecéis multiplicado por 20 y es la invasión migratoria".
"Hoy Ceuta está siendo invadida, pero Canarias también. El hartazgo de las mujeres y de los mayores por la inmigración ilegal que genera inseguridad en nuestras calles", ha subrayado Abascal.
Última hora de las elecciones generales, en directo: La campaña del amor es hoy portada
Lo anunciaba ayer en Albacete el presidente y hoy ya podemos ver esa comentada portada en la revista 'Lecturas'. Se trata de un amplio reportaje en el que el presidente habla de su lado más íntimo y personal. De sus abuelos, de sus padres, de su madre... dice que estudió a la vez que ella la carrera y que verla esforzarse tanto fue para él una lección. También habla de su mujer y de sus hijas, dice que se ha perdido muchos momentos con ellas. Eso sí posa él solo, pero parece que Begoña le habría acompañado en el momento en el que se hicieron la entrevista y las fotos. Desde Moncloa aseguran que es una revista que representa al pueblo y que leen muchas mujeres.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Baño de masas de Pedro Sánchez
Pedro Sánchez llega a Antena 3 después de un nuevo baño de masas en Albacete donde la gran ausencia fue el presidente autonómico Emiliano García-Page que tenía la agenda ocupada desde hace tiempo. Pedro Sánchez protagonizó un multitudinario acto público en el pabellón ferial de Albacete. Ha asegurado que aprenderá de la "perseverancia" de los castellanomanchegos, aliándose con su espíritu de "sudar la camiseta y no dar el partido por perdido".
Última hora de las elecciones generales, en directo: Pedro Sánchez hoy en Antena 3
Pedro Sánchez va a ser entrevistado hoy por Susanna Griso en Espejo Público. No es la primera vez que el Presidente del Gobierno se sienta en este plató, pero llevaba desde 2023 sin hacerlo. Será a partir de las 9:00 horas, tres años después de su última visita y a solo 11 días de la cita con las urnas.
Última hora de las elecciones generales, en directo: Sexto día de campaña para el 29N
Buenos días y bienvenidos a una nueva jornada de información en directo de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre. Sexto día de campaña y ni el candidato a la reelección Pedro Sánchez, ni el líder de la oposición Alberto Núñez Feijóo tienen hoy mitin en su agenda.
Publicidad