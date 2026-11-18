El sexto día de campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre amanece con todos los focos puestos en Antena 3 ya que el presidente del Gobierno va a ser esta mañana entrevistado por Susanna Griso. Ni el candidato del PSOE ni del PP celebrarán durante esta jornada mítines. Su agenda está restringida al formato entrevista al estar preparando el debate cara a cara que se celebrará este jueves y se podrá seguir en Atresmedia.

En Espejo Público el presidente Sánchez tendrá que contestar a las preguntas sobre vivienda, economía, corrupción y todos los temas que marcan la actualidad informativa. No es la primera vez que el líder socialista se sienta en este plató aunque desde 2023 no lo hacía.

Sánchez, en 'Espejo Público'

En la jornada previa Pedro Sánchez se dio un nuevo baño de masas en el pabellón ferial de Albacete, donde ha estado arropado por el líder de los socialistas albaceteños, Santiago Cabañero. La gran ausencia fue Emiliano García-Page que tenía un viaje cerrado en agenda desde hace tiempo. El líder socialista ha asegurado que aprenderá de la "perseverancia" de los castellanomanchegos, aliándose con su espíritu de "sudar la camiseta y no dar el partido por perdido". Y como ya hizo en otras plazas se ha dirigido a las mujeres insistiendo en que tienen la responsabilidad de "defender los derechos" de sus hijas, por lo que ha pedido a todas las mujeres progresistas de Albacete ir a las urnas para "votar en defensa propia".

Por su parte, el líder del PP Alberto Núñez Feijóo viajó a País Vasco para apoyar al cabeza de lista de Gipuzkoa, Jon Echeverría, tras el ataque sufrido este fin de semana. Feijóo ha reivindicado que "nunca han conseguido callar al PP vasco, por eso sois la referencia moral y ética del partido en toda España. Nunca os van a callar". Después en Logroño pidió "el voto para la gestión, para la decencia, para la honradez y para el cambio necesario".

Santiago Abascal desde Las Palmas culpó a la inmigración masiva e irregular del deterioro de los servicios públicos en el país. Ha asegurado que la crisis de vivienda que sufre España y el deterioro de servicios básicos como la sanidad o la educación tiene como responsable a la "invasión de ilegales" promovida por Pedro Sánchez.

Ada Colau sí tendrá hoy un mitin y será en Gijón. Sigue aquí en directo la última hora de la información política de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

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