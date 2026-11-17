Estopa ha protagonizado uno de los momentos más musicales de la noche en El Hormiguero. Pablo Motos les ha preguntado por su abuela Juliana y por el truco que tenían para conseguir que dejara de regañarlos.

David ha recordado que, cuando eran jóvenes, se juntaban varios amigos en una habitación para tocar la guitarra. Entre el ruido, la música y los saltos por encima de las camas, su abuela acababa perdiendo la paciencia. Pero los hermanos sabían cómo hacer que se calmara: le cantaban Perfidia, de Los Panchos.

El presentador les ha pedido que recordaran aquellos momentos y los dos no han dudado en coger las guitarras para interpretar la canción en directo.

Y, ya que tenían los instrumentos en las manos, Motos les ha animado a tocar también Bicho raro, una de las canciones que han recuperado para su nuevo disco, La Maketa.

Los hermanos han contado una curiosidad sobre este tema: lo compusieron antes que otras canciones muy conocidas de Estopa y, como pensaban que nunca lo publicarían, fueron aprovechando algunas de sus frases para crear nuevos temas, como Vino tinto y Tragicomedia. ¡Disfruta de ambas canciones en directo!