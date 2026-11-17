Mario Vaquerizo es sinónimo de espectáculo y verdad. Desde hace años, los escenarios se han convertido en su hábitat natural, tanto que le hemos visto cantar, actuar y lanzarse a cualquier reto.

Fue precisamente en uno de esos escenarios, durante un concierto con Nancys Rubias en octubre de 2024, cuando una caída casi le cuesta la vida. Un accidente que le cambió la forma de ver la vida y que hoy relata en su libro, El cardadismo ilustrado.

Con una filosofía de vida completamente renovada, Mario Vaquerizo se sienta en el plató de Y ahora Sonsoles para hablarnos de su vida profesional, pero también personal: su relación con Alaska o las críticas que ha recibido a lo largo de la vida. ¡No te pierdas su entrevista, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!