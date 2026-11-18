Boran ha vuelto a perder los nervios con Alya. Cuando la ha visto bajar las escaleras preparada para acudir a la ceremonia, no ha podido evitar preguntarle si se ha arreglado para el acto o para Cihan.

Ella le ha pedido que deje de decir tonterías y la deje pasar, pero él se ha negado a apartarse. Boran está decidido a impedir que Alya y Cihan aparezcan juntos en público en la plaza y no ha dudado en intentar retenerla.

La discusión ha ido a más cuando Boran la ha agarrado con fuerza del brazo y le ha arrancado el colgante que le regaló Cihan. Alya le ha exigido que se lo devuelva y le ha pedido que la suelte, pero él ha seguido insistiendo en que se olvide de su hermano. En ese momento, Cihan ha aparecido y, al ver lo que estaba ocurriendo, ha empujado a su hermano para apartarlo de Alya.

Sadakat ha acudido al escuchar el alboroto y se ha encontrado con una escena que no quería ver: sus hijos enfrentados por Alya. “¿Qué estáis haciendo? ¡Qué sois hermanos!", les ha reprochado, mientras intentaba poner fin a la pelea.