A escasos días de las elecciones generales del 29 de noviembre en Barcelona se ha producido la primera manifestación de marroquíes contra el odio y por la convivencia. Abdellatif Bennis, creador de contenido marroquí y residente en la Ciudad Condal, fue uno de los organizadores encargados de lanzar un mensaje claro a los movilizados: votar contra quienes consideran que tienen programas racistas.

Bennis ha querido reivindicar una imagen distinta a la que, en sus palabras, "se quiere vender sobre Marruecos" y que pueden "organizar una manifestación sin quemar contenedores, sin destrozar negocios ni quemar coches". En su intervención durante la manifestación denunció un aumento de muestras de odio hacia su colectivo: "Muchos paisanos dan mala imagen de nosotros. Por eso salimos a decir que no todos los marroquíes roban. No todos viven de ayudas".

¿Miedo a un futuro gobierno de derechas?

Ante la pregunta de Susanna Griso sobre si tienen miedo a un futuro gobierno de coalición entre Partido Popular y Vox, Abdellatif Bennis ha defendido cuál es el miedo que ellos tienen: "Nos da miedo que la gente no sea consciente de lo que los españoles han luchado durante años y que se puede perder en un abrir y cerrar de ojos".

También ha aclarado que se trata de una cuestión de "dignidad" que merece tener cualquier persona. "No podemos hablar de la prioridad nacional y dejar a la gente tirada por su origen", ha añadido. Ha señalado que la percepción que hay de ellos ya es positiva: "Tenemos la imagen de que los marroquíes aportan".

Además, ha opinado que la iniciativa apoyada por Bruselas para deportar a los migrantes a Ruanda es "una vergüenza": "Es que una persona de un tercer país acabe en otro tercer país. No sé cómo va a ser". Bennis ha enfatizado en que falta mano de obra en Europa y que "el problema es que cuando gobierna la derecha no facilita los papeles a los inmigrantes".

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