YA DISPONIBLES
La sorpresa de Estopa en El Hormiguero: abren en directo la venta de entradas de su gira
Estopa ha visitado una vez más El Hormiguero y, para celebrarlo, han sacado a la venta en directo las entradas de su nueva gira.
Publicidad
La visita de los hermanos Muñoz a El Hormiguero es siempre una gran noticia. Y es que Estopa es uno de esos grupos que nunca pasan de moda, conquistando generaciones de forma transversal año tras año.
No bastante con regalarnos nuevas anécdotas con su naturalidad habitual, David y Jose han dado una sorpresa a los allí presentes: ¡han abierto la venta de entradas de su próxima gira!
No es la primera vez que Estopa hace coincidir este momento con su paso por el programa de Pablo Motos y, por norma general, los tickets suelen venderse con la rapidez de un coche sin pastillas de freno. Aunque, esta vez han optado por hacerlo más especial si cabe, iniciando una cuenta atrás y pulsando un botón verde al llegar a su fin a modo de pistoletazo de salida.
¿Quieres revivir este anuncio en directo? ¡Dale play al vídeo de arriba!
Publicidad