Estopa ha visitado el plató de Pablo Motos con motivo del lanzamiento de su nuevo álbum. Aunque, a decir verdad, se trata del primero. A fin de cuentas, están publicando la maqueta que grabaron los hermanos Muñoz hace ya 30 años. Un trabajo que estuvo a punto de desaparecer para siempre por culpa de su madre.

"Mi madre de vez en cuando hace zafarrancho", comenzaba contando David, a lo que Jose complementaba: "No tiene apego por nada". Así, entre risas, revelaba que es toda una "psicópata de la limpieza" y que, cuando llega el momento de vaciar cajones, no duda en lo más mínimo.

"Me ha tirado libretas con canciones", continuaba David: "O muñecos que tenía para mis hijos". De este modo, dejaba claro que no hay nada lo suficientemente valioso como para que la madre de los Estopa lo conserve más tiempo de lo necesario.

Afortunadamente, en uno de estos "zafarranchos", optó por preguntar a sus hijos de qué se trataba una pequeña cinta que rezaba "David y Jose, 1996". Una pregunta que lo ha cambiado todo, permitiendo al resto del mundo disfrutar de esta ópera prima.

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