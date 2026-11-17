El Hormiguero
¿Estopa se ha pasado al reguetón? Así han reaccionado sus fans a la divertida cámara oculta de El Hormiguero
David y José Muñoz han sido cómplices de una divertida cámara oculta en El Hormiguero. Los hermanos han hecho creer a algunos de sus fans que habían cambiado por completo su estilo musical. ¡Y sus reacciones no han tenido desperdicio!
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El Hormiguero ha preparado una cámara oculta con la ayuda de Estopa y un grupo de fans que pensaban que iban a escuchar en exclusiva algunas canciones de su nuevo disco. Lo que no sabían era que estaban a punto de llevarse una sorpresa.
Los seguidores han acudido a un estudio de grabación donde un supuesto responsable de la discográfica les ha presentado una canción muy diferente a lo que estaban acostumbrados. ¡Estopa se había pasado al reguetón!
Algunos no podían creerse lo que estaban escuchando y otros han intentado encontrarle algo positivo, aunque no estaban demasiado convencidos. Pero la sorpresa ha sido todavía mayor cuando David y José han aparecido en el estudio y han seguido adelante con la broma. Los hermanos han asegurado que estaban experimentando con nuevos sonidos y que incluso habían decidido utilizar inteligencia artificial y autotune para sus canciones.
Finalmente, Estopa les ha confesado que todo era una cámara oculta de El Hormiguero. Los fans, que todavía estaban intentando asimilar lo ocurrido, han terminado riéndose y con la oportunidad de escuchar la música de verdad. ¡Menudo susto se han llevado al pensar que Estopa había cambiado para siempre!
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