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El pronóstico de Iván Redondo para las elecciones generales: ¿habrá sorpresa del PSOE?

El exdirector del Gabinete del Gobierno y colaborador de 'Espejo Público', Iván Redondo, utiliza la herramienta desarrollada por 'Demócrata' para mostrar sus previsiones de cara a las próximas elecciones generales.

Iván Redondo PSOE

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Manuel Pinardo
Publicado:

A solo 13 días de las elecciones, nos encontramos más cerca del periodo transcurrido desde su convocatoria adelantada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ahora, las encuestas ya empiezan a dibujar escenarios cada vez más próximos a las urnas. En este contexto, 'Demócrata' ha desarrollado una herramienta interactiva a través de la que se puede acceder a un simulador electoral para realizar un pronóstico propio de los resultados.

A través del botón 'Participa', se accede a la configuración del reparto de los 350 escaños del Congreso de los Diputados. Ya fue el turno de nuestra colaboradora Elisa Beni y el diputado socialista Víctor Gutiérrez quien se atrevió con su propia predicción. Hoy, ha sido el turno de Iván Redondo, exdirector de Gabinete del Gobierno, Pedro Sánchez.

¿Sorpresa del PSOE?

Iván Redondo ha querido ir más allá de las encuestas y se ha aventurado con una subida total del PSOE y una bajada significativa del PP. Al partido de Alberto Núñez Feijóo, le ha otorgado 109 escaños, un número que ha llamado la atención ya que es todo lo contrario a las últimas encuestas y sondeos.

Para el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el exdirector de Gabinete del presidente ha querido destacar la sorpresa total del PSOE dándoles 133 escaños: "Van a tener una subida muy significativa, ganará escaños en provincias de 4-5-6 escaños".

Siguiendo a la derecha, Vox sale con 66 escaños, lo que dicen las encuestas previas al 29N, sumando 175 escaños, a un solo escaño de la mayoría absoluta. Para Frente Amplio, el partido de Ada Colau, se sitúa en 11 escaños según la predicción de Iván Redondo.

Finalmente no ha completado todo el arco de escaños pero ha recordado rápidamente algunos resultados: "Adelante Andalucía sacará 2-3 escaños, veremos que pasa con el escaño de Podemos en Madrid, ERC con Gabriel Rufián sacará un resultado que puede irse a 9-10. Junts se quedará en 3-4 junto a EH Bildu que sumará 7-8 y el PNV se quedará con 1 escaño, siendo la sorpresa".

Un frente bastante abierto que resolverá Iván Redondo la semana que viene con otro simulador electoral para destapar quién gobernará en el país.

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