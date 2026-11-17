La racha de empates en Pasapalabra ha terminado con la victoria de Moisés en AlaZ. El alfareño ha llevado el listón de la prueba hasta los 23 aciertos, una cifra inalcanzable esta vez para David. Sin embargo, ha sido sólo al final cuando se ha deshecho la igualdad que había imperado en el resto de la prueba. De esta forma, el barcelonés tendrá que pasar por la Silla Azul tras cuatro tranquilos programas en tablas.

Ha sido un duelo tenso, de alto nivel e incertidumbre máxima. Moisés ha empezado mandando, especialmente tras un turno de nueve respuestas, pero David se ha mantenido a la zaga y los dos se han encontrado con 20 aciertos al completar, casi a la par, su primera ronda.

Los dos concursantes han empezado a mirarse de reojo, valorando sus opciones propias y las de su rival. Con empate a 21, Moisés ha lanzado un órdago que ha dejado a todos sorprendidos: con dos aciertos más, ha llegado a 23. David ha intentado seguirle el paso, pero ha fallado y ha acabado rindiéndose.

Los focos se han centrado entonces en el concursante alfareño. Con tranquilidad, podía ir a por el bote de 1.288.000 euros. Además, se le ha notado con una llamativa confianza. ¡Revive este AlaZ en el vídeo!

Las palabras más difíciles de hoy

Las respuestas más complicadas de David:

Con la G > Apellido del arqueólogo que en 2007 lideró el estudios de los restos funerarios del yacimiento nigeriano de Durbi Takusheyi: Gronenborg

Con la M > Montón de piedras que se ponen como señal en un límite: Morcuero

Con la P > Parte de la planta capaz de originar vegetativamente otro individuo: Propágulo

Con la T > Título de la película de 2021 dirigida por los hermanos Jean Marie y Arnaud Larrieu y protagonizada por Mathieu Amalric: Tralala

Las respuestas más complicadas de Moisés: