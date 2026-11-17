"No sea usted tan caro de ver". Así despidió Susanna Griso a Pedro Sánchez en diciembre de 2023, la última vez que el presidente se sentó en el plató de 'Espejo Público'. "Yo encantado de estar, lo que pasa es que tengo también otras tareas", respondió. Este miércoles, a partir de las 9:00, los dos volverán a encontrarse en Antena 3.

En vísperas de la entrevista, hoy en 'Espejo Público' hemos recuperado algunos de los momentos más destacados de sus tres últimas visitas. Entre ellos, una pregunta que Griso le realizó en 2022, cuando Sánchez cargaba contra la corrupción: "¿Pero está libre de sospecha el Gobierno de España?".

"Si hubiera cualquier caso, actuaríamos con la mayor de las contundencias"

En 2022, en pleno debate por los contratos de mascarillas en Madrid, Sánchez señaló la corrupción como el primero de los problemas que, a su juicio, el PP aún no había resuelto. "El impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción", afirmó.

"El impuesto más caro que pagan los ciudadanos es el de la corrupción"

Griso trasladó entonces la pregunta al Gobierno de España. Le recordó que la Comunidad de Madrid había llevado ante la Fiscalía varios contratos de la Administración del Estado que consideraba irregulares y le preguntó si estaba convencido de que no se encontraría nada. "Si hubiera cualquier caso, actuaríamos con la mayor de las contundencias", contestó Sánchez.

Cuatro años después, esa respuesta gana relevancia tras las condenas contra José Luis Ábalos, Koldo García o David Sánchez; y las investigaciones judiciales que versan sobre Santos Cerdán y Begoña Gómez.

"Tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias y con Unidas Podemos"

En 2019, a las puertas de la repetición electoral del 10 de noviembre, Griso le preguntó si se plantearía gobernar en coalición con Unidas Podemos en caso de que sumaran los escaños necesarios. Sánchez respondió que la estabilidad de un Ejecutivo también dependía de que sus socios coincidieran en cuestiones de fondo y señaló Cataluña como uno de los principales puntos de desacuerdo.

"Es evidente que nosotros tenemos una discrepancia de fondo con el señor Iglesias y con Unidas Podemos", afirmó. Cuando Griso le recordó que Iglesias decía estar dispuesto a aceptar la posición del PSOE sobre Cataluña, Sánchez replicó: "No se le pueden pedir imposibles". Días después de las elecciones, PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo para gobernar en coalición.

"Sí, diciembre de 2023"

En la entrevista de 2022, Sánchez también defendió que las legislaturas debían durar cuatro años y aseguró que las elecciones se celebrarían "en tiempo y forma". Griso le pidió que concretara: "¿Tiempo y forma es diciembre de 2023?". "Sí, diciembre de 2023", respondió.

Las generales acabaron celebrándose en julio. Esa campaña dejó una entrevista pendiente que la propia Griso anunció en directo que no se haría: "Les iba a decir que mañana por la mañana podrían disfrutar de la entrevista a Pedro Sánchez, pero… pues no. No va a poder ser. Tiene problemas de agenda, agenda le llaman".

"Los presidentes del Gobierno han cambiado de opinión en algunos momentos de sus mandatos"

Sánchez volvió al plató en diciembre de 2023 con su libro 'Tierra firme'. Griso aprovechó el título para abrir la conversación: "¿Pero usted ve esa tierra firme ahora mismo? Porque nosotros solo vemos aguas movedizas". Poco después le preguntó por uno de sus cambios de posición: "¿Usted ya estaba en la Moncloa cuando aseguraba que la amnistía no era constitucional?".

Sánchez sostuvo que las propuestas que había presentado el independentismo en la legislatura anterior eran inconstitucionales y justificó su posición tras las elecciones de julio: "Había una necesidad, y era articular una mayoría que nos permitiera contar con un Gobierno progresista".

"Sí existe 'lawfare' en España, es el que practica el Partido Popular"

La vivienda también ocupó parte de aquella última entrevista. "¿Y en qué han quedado las promesas?", preguntó Griso. Sánchez defendió la inversión en vivienda pública y pidió tiempo tanto para construirla como para desarrollar la ley de vivienda.

La conversación abordó además el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial. "A la pregunta que usted me hace de si existe 'lawfare' en España, yo le digo que sí existe 'lawfare' en España, es el que practica el Partido Popular", afirmó Sánchez. Sobre la relación con Israel, señaló: "Israel es un país amigo de España, pero lo que me preocupa en este momento es la muerte de civiles".

Casi tres años después de aquel "no sea usted tan caro de ver", Pedro Sánchez vuelve al plató de 'Espejo Público' este miércoles 18 de noviembre, a partir de las 9:00, en Antena 3.

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