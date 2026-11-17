Cayetano Rivera y Tamara Gorro han roto. Una sorprendente e inesperada noticia que ha revelado este lunes el programa en el que colabora la influencer, 'Y ahora Sonsoles', y que ella misma ha confirmado, explicando las razones por las que, después de 9 meses de discreta relación que han mantenido lejos del foco mediático, ha decidido poner punto y final -por el momento- a su historia de amor.

Y es que tal y como ha revelado la de Móstoles en conversación con sus compañeros de plató, ha sido ella quién tomó la decisión. "Ha dicho que no nos iba a mentir, que después de un tiempo de idas y venidas hace unas semanas se rompió", han explicado, asegurando que en su ruptura no ha habido terceras personas ni nada extraño, tan solo una "razón fundamental": la necesidad de Tamara de priorizarse a sí misma y a sus hijos -Shaila (11) y Antonio (8), fruto de su matrimonio con Ezequiel Garay- después de uno de los años más complicados de su vida por cuestiones médicas y personales.

De ahí que, tras unos meses marcados por un problema de salud sobre el que no ha entrado en detalles y del que afortunadamente se ha recuperado, como ella misma desveló emocionada hace semanas, la creadora de contenido haya tomado esta dolorosa decisión pensando en su única prioridad en esta etapa, que no es otra que su bienestar y el de sus pequeños, incompatible con su noviazgo con Cayetano al tener vidas, circunstancias y planes de vida muy diferentes en estos momentos.

A pesar de su ruptura, la relación entre Tamara y el torero sigue siendo maravillosa, y aunque ya no sean pareja sí continúan siendo amigos, como han apuntado en el programa. "Ha decidido que en este momento es mejor romper y poner tierra de por medio. Se llevan muy bien y hablan casi todos los días, no hay terceras personas ni nada", ha revelado el periodista Nacho Gay.

De ahí que sus compañeros no descarten que pueda haber una reconciliación el día de mañana, ya que la influencer cree que ahora "no tiene el tiempo necesario para dedicarle a una relación de pareja, aunque quién sabe si en el futuro se puede reconducir cuando ella esté en otro momento".

Fieles a la discreción con la que han llevado su historia de amor desde que salió a la luz el pasado febrero, ni Cayetano ni Tamara se han pronunciado públicamente sobre su ruptura, aunque la creadora de contenido podría reaparecer en los próximos días en 'Y ahora Sonsoles' para sincerarse sobre su inesperada decisión.