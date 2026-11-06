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LOS CONOCIDOS DE SÁNCHEZ

Pedro J. Ramírez, sobre la gente que rodea a Pedro Sánchez: "Le persigue su pasado, compartía vínculos con esta gentuza"

El director de 'El Español', Pedro J. Ramírez, analiza la última información que rodea al entorno de Pedro Sánchez en el pasado.

Pedro J

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Manuel Pinardo
Publicado:

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, retoma este viernes la precampaña electoral en un momento en el que la actualidad no le da tregua. Este mismo jueves se conocían nuevas detenciones en el marco del caso Koldo, entre ellas la del chófer del propio Sánchez durante las primarias de 2017.

Por ello, el director de 'El Español', analiza la última hora de lo ocurrido y relaciona el primer mitin de Pedro Sánchez, que celebra en Valencia, donde ocurrió todo: "Cuando ayer supimos que estaba teniendo lugar esa redada, pues inmediatamente pensé que es el lugar en el que va a dar el primer mitin de la campaña de la "remontada", del 'no todos somos iguales' y tuve la sensación de que Sánchez es ese famoso personaje del póster de la muerte en los talones, que está corriendo y siempre le persigue algo".

Pedro J, explica que lo que realmente le persigue es un pasado, "no son sus enemigos, le persigue su propio pasado, sus actos y vínculos con esta gentuza que componían su guardia y entorno más directo".

Sobre Cristian Corvillo

"Ayer le tocaba renegar más de Cristian Corvillo, que era su chófer en Andalucía. También dice que no sabía que tipo de persona era Ábalos y dormía reiteradamente en su casa, dice que no conocía a nadie", detalla Pedro J.

Y recuerda que las últimas elecciones que ha ganado fueron en 2019 y, que justo en esa celebración, estaba Corvillo. "Estoy esperando al mitin de esta noche en Valencia", apostilla el director.

Pedro J, le ha querido lanzar una pregunta a Susanna Griso e referencia a este tema: "¿Crees que se va a atrever a decir en Valencia el lema de 'no todos somos iguales'? Si el dice esta tarde ese lema, los columnistas se van a forrar a explicar que efectivamente no todos son iguales porque no todos nombran de ministros a personajes como Ábalos que reparten dinero entre sus amantes".

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