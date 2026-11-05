¿La dimisión de Óscar Puente es una estrategia para suceder a Pedro Sánchez? "Los militantes lo quieren como líder"

"Ni se te ocurra, no lo hagas", es el mensaje que se ha filtrado con el que Pedro Sánchez respondía al ya exministro de Transportes Óscar Puente en referencia al aviso de su dimisión. Ahora, en el programa, tras conocer esta conversación, nos planteamos otra cuestión: ¿hay interés en que se conozca este intercambio de mensajes?

El periodista y colaborador Alfonso Ussía consideraba que quien salía beneficiado de esta filtración era Puente. "Está haciendo ya estrategia para lo que va a pasar después del 29 de noviembre", decía. Partiendo de la base de que, según apuntaba, "Puente es una persona muy querida por los militantes socialistas", creía que estaba haciendo "una jugada muy buena" de cara a la sucesión del ahora presidente del Gobierno.

Susana Díaz: "A Pedro no le viene bien"

Esta consideración de Ussía llevaba a pensar que la filtración podría venir de la mano del propio Puente. La expresidenta de la Junta de Andalucía por el PSOE, Susana Díaz, deslizaba esta posibilidad, dado que, según señalaba, los mensajes solo pueden tenerlos ellos dos y "a Pedro no le viene bien". Esta última valoración la sostenía en que "el mensaje no cuadra y no es compatible con las primeras declaraciones de Sánchez", en las que afirmaba que "dos tragedias en nueve meses eran inasumibles, se ha quebrado la confianza de los ciudadanos y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias". A Díaz, sin embargo, le seguía generando contrariedad que Puente dijera en los primeros días que no iba a dimitir y que, en el momento de su renuncia, señalara que la decisión la tenía tomada desde el primer día.

Al hilo de esto, se exponía un titular publicado por 'El Confidencial' en el que se informaba de que una encuesta de Tezanos, conocida el fin de semana y que daba entre 93 y 95 escaños al PSOE, había desatado el pánico en Moncloa. El periodista Rubén Amón definía el cambio de discurso del PSOE como un "volantazo" y creía que era "inquietante" para el presidente del Gobierno porque consideraba que "se queda a la intemperie". Para Amón, Puente era el "escudo humano" de Sánchez al que podía dirigir toda la "iracundia de la sociedad respecto a la gestión de una crisis que va a costar mucho precio político".

Herrera: "Sánchez está en un momento en el que cualquier maniobra acaba yendo en contra"

Con estas palabras, Amón coincidía con Ussía en cuanto a la voluntad de los militantes socialistas, aunque añadía una valoración personal sobre "lo mal que le viene al porvenir del Partido Socialista un líder como Puente y lo quieren". Sin embargo, creía que la militancia es "el redil activista" y se planteaba una pregunta: "¿A ver quién se permite un gesto de insumisión a Sánchez?".

Añadiendo una última respuesta por parte de la mesa, el periodista Ángel Antonio Herrera consideraba que la filtración de la conversación tras la dimisión del exministro de Transportes "perjudica claramente a Sánchez". Exponía dos motivos para explicarlo: que "aunque ha dimitido tarde, lo ha hecho y, si quiere un mínimo aseo en la decisión, le asiste" y, por otro lado, "que aunque no lo hubiese hecho, también hubiese perjudicado a Sánchez porque está en un momento en el que cualquier maniobra acaba yendo en contra". Para Herrera, el discurso futuro de Puente irá dirigido al mensaje: "Yo hice lo que había que hacer".

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