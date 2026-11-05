Dimisión Transportes
Susana Díaz: "Sabía que Óscar Puente iba a dimitir desde que el presidente dijo que eran inasumibles dos tragedias"
La dimisión de Óscar Puente como ministro de transportes ha derivado en el nombramiento de Carlos Cuerpo para sustituirle en el cargo. La senadora socialista Susana Díaz analiza este movimiento político a semanas de las elecciones generales del 29-N.
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La senadora socialista Susana Díaz esperaba desde hace días la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes. Díaz sabía que esto se iba a producir después de escuchar decir al presidente del Gobierno Pedro Sánchez que eran inasumibles dos tragedias. "Me lo esperaba porque la declaración fue muy contundente", señala.
El histórico socialista Paco Castañares destaca que él mismo llegó a pedir la dimisión sin ningún tipo de paliativos. Considera que los socialistas cuentan una realidad que no tiene nada que ver con la verdad. "Mi partido es el PSOE, eso es un 'comando sanchista' que ha tomado el partido al asalto. Ocurre lo mismo cuando nos roban el perfil en las redes sociales. Tú ves ahí a Paco Castañares pero resulta que quien está interactuando es otro", determina.
"No creo que Óscar Puente esté en disposición de mandar recaditos a nadie"
La frase de Óscar Puente diciendo que nadie es más grande que la organización a la que pertenece hay quien la interpreta como un recadito que Óscar Puente deja a Felipe González. "Este señor que era ministro antes de ayer a las 20,30 estaba negando la posibilidad de dimitir. No creo que Óscar Puente esté en la disposición de mandar recaditos a nadie cuando se ha dedicado a poner 'tuits' arremetiendo contra todo bicho viviente que ha sido crítico con él", mantiene.
Susana Díaz cree que esa frase de Puente es aplicable "a cada uno de nosotros porque este partido es mucho más importante que ningún cargo orgánico ni público".
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