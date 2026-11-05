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La reivindicación del precio de las entradas de cine español de Karra Elejalde: "¿Por qué no las ponemos en proporcionalidad a lo que cuestan?"

Karra Elejalde ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para presentarnos su nueva película, en la que ha trabajado con Álvaro Cervantes.

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Patri Bea
Patri Bea
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El Hormiguero ha cerrado su semana por todo lo alto con dos de los actores más reconocidos de nuestro país. Karra Elejalde y Álvaro Cervantes se han sentado junto a Pablo Motos para hacer un repaso por su carrera y presentarnos su nuevo proyecto profesional juntos.

A raíz de hablarnos de su nueva película que se estrena en cines, Karra Elejalde ha hecho una reflexión muy interesante acerca de los elevados precios de las entradas del cine en España. Él no entiende que ver una película extranjera cueste lo mismo que ver una nacional.

"¿Por qué no ponemos las entradas en proporcionalidad a lo que cuestan?", ha dejado caer el actor. Si una película cuesta 10 veces menos que otra, el coste por verla debería ser menor, según Karra. ¡Escucha todo lo que ha comentado al respecto en el vídeo de arriba!

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