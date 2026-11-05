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Jesús de Miguel murió por un "traumatismo torácico accidental", según el informe preliminar de la autopsia

El Instituto de Medicina Forense ha trasladado los primeros resultados tras el examen forense realizado al jugador del CD Tenerife, un informe donde se apunta a la posible causa de la muerte de Jesús de Miguel.

Jesús de Miguel, en el momento de ser evacuado del Heliodoro Rodríguez López

Jesús de Miguel, en el momento de ser evacuado del Heliodoro Rodríguez López Reuters

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Dos días después de confirmarse la trágica muerte de Jesús de Miguel, el informe preliminar de la autopsia realizada al delantero de CD Tenerife apunta a un "traumatismo torácico" como "causa compatible con la muerte" del futbolista de 30 años, según fuentes de la investigación. De esta forma, se confirmaría que la muerte del jugador se debió al fuerte golpe que recibió a la altura del tórax en una acción en la que fue arrollado por el portero del Andorra, Jesús Owono.

El Instituto de Medicina Forense ha trasladado los primeros resultados tras el examen forense realizado a Jesús de Miguel, cuyo funeral tendrá lugar hoy en Navalhermosa (Toledo), un informe preliminar que apunta a un "traumatismo torácico" como "causa compatible con la muerte" del jugador de 303 años.

La jueza al cargo de la investigación continúa con la práctica de diligencias dentro de la investigación de los hechos ocurridos el pasado lunes en el Estadio Heliodoro Rodríguez López, donde el foco está tanto en el choque entre los dos futbolistas por la "disputa de un balón" cuando ya pasaban seis minutos del tiempo de juego añadido como en la en la actuación de los servicios médicos y la primera asistencia sobre el terreno de juego a Jesús de Miguel. También se investiga lo que ocurrió durante el traslado del deportista en una ambulancia al Hospital.

Jesús Owono rompe su silencio

Este miércoles Jesús Owono, portero del Andorra, se pronunciaba por primera vez desde la acción que protagonizó con Jesús de Miguel y que le acabó costando la vida al delantero del CD Tenerife y reconoció que "están siendo los días más difíciles de mi vida".

"Están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían", señalaba Jesús Owono.

"Sé que habrá muchas cuestiones que abordar. Afrontaré lo que venga con todo el respeto. Ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús", indica el portero natural de Bata, Guinea Ecuatorial.

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