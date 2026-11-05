El dolor de María y Marta Pombo al hablar de su abuela tras su reciente fallecimiento

El martes, a última hora del día, las hermanas Pombo anunciaron la triste noticia del fallecimiento de su abuela, Teresa. La matriarca de la familia murió mientras ellas se encontraban de viaje familiar en México, donde habían acudido junto a sus padres para celebrar el Día de los Muertos.

Fue durante esta escapada cuando recibieron una llamada inesperada que les comunicaba la repentina muerte de su abuela. Tanto María como Marta y Lucía compartieron la noticia a través de sus redes sociales, explicando así el motivo de su regreso anticipado a Madrid.

Ahora, la familia atraviesa un momento especialmente complicado, tratando de asimilar la pérdida de alguien a quien han querido tanto y con quien han compartido momentos muy especiales de sus vidas. A su llegada al aeropuerto de la capital, María y Marta pudieron atender a la prensa y hablar sobre cómo están viviendo estos días, además de recordar lo afortunadas que se sienten por haber podido disfrutar de tantos años junto a su abuela.

María, Marta y Lucía Pombo | Gtres

Las palabras de las hermanas

María, la pequeña de las hermanas, explica que su viaje a México les ha ayudado a afrontar la pérdida de su abuela desde otra perspectiva: "Ha sido un viaje muy especial, porque justo estábamos conociendo una nueva forma de ver la muerte que aquí en España no tenemos". Una experiencia de la que, asegura, "nos llevamos un regalo".

La influencer, que cuenta con más de tres millones de seguidores en Instagram, reconoce que todas están "muy tristes" y que se trata de un tema especialmente sensible para la familia: "Si hablamos, lloramos", confiesa. Con la voz rota, María recuerda a su abuela como alguien muy especial: "Ha sido nuestra abuela del alma, y es muy triste saber que ya no vamos a volver a verla". Aun así, también se queda con todo lo vivido juntas: "La hemos disfrutado muchísimo y ya está, es lo que queda".

Marta, por su parte, explica que uno de los aspectos más difíciles de esta pérdida ha sido no poder estar junto al resto de la familia en ese momento. La también influencer reconoce que le ha dolido especialmente no haber podido despedirse de su abuela y asimilar que ya no podrá volver a hablar con ella por teléfono: "Por lo menos estamos unidos, es más el no haber llegado, el no haber llegado a decir un adiós, que era inesperado, no habríamos dicho adiós en ningún momento, pero no estar con mis tías, y saber que ya no va a coger el teléfono".

María vuelve a tomar la palabra para poner en valor los años que han podido compartir con Teresa y la suerte de haberla tenido cerca durante tanto tiempo: "Pero bueno, lejos de ser una desgracia, es una persona que hemos disfrutado mogollón, ha muerto con 90 años casi, y eso es una suerte, desgracias son otras cosas que hemos estado viendo".

Marta puntualiza que su abuela tenía 89 años y recuerda que pudieron disfrutar de ella hasta el final: "La hemos podido disfrutar hasta el último momento, se ha ido llena de vida, y da pena, porque nadie te prepara para decir adiós". María cierra la conversación con una reflexión que resume el cariño que sienten por Teresa: "El otro día leíamos una frase que es, echarte de menos es el precio de haberte vivido, entonces vamos con eso".

La publicación de María

María Pombo es, por el momento, la única de las tres hermanas que ha compartido una publicación de Instagram dedicada a su abuela tras su fallecimiento. Se trata de una galería de 17 fotografías que reúne algunos de los recuerdos más especiales que han vivido juntas: desde su boda y la de sus hermanas hasta los momentos compartidos con sus bisnietos.

Entre las imágenes destacan dos mensajes que ambas intercambiaron y que reflejan el cariño que se tenían. El primero es un mensaje que su abuela le escribió a María: "Querida María: he esperado unos días para darte las gracias, por lo bonito que ha sido todo, al hacerse realidad un deseo que comenté hace tiempo que parecía imposible, gracias de nuevo. Ha sido maravilloso teneros a mi lado. Un beso muy grande. Abuela Teresa".

María también quiso responderle con unas bonitas palabras: "Te quiero Abuela. Gracias a ti por existir. Ha sido un regalo este viaje para todas. De mayor quiero ser como tú". Precisamente, esta última frase es la que ha elegido como pie de foto de la publicación, convirtiéndola en una pequeña declaración de admiración hacia su abuela.

Las imágenes y los mensajes dejan ver la estrecha relación que María y sus hermanas mantenían con Teresa. Un vínculo familiar que no sorprende a quienes siguen de cerca al clan Pombo, ya que siempre han mostrado la importancia que tiene la familia en sus vidas. Desde Novamás, mandamos un abrazo muy fuerte a todos sus seres queridos en estos momentos tan difíciles.