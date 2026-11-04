¿Puede el portero del Andorra enfrentarse a una acusación de homicidio imprudente tras la muerte de Jesús de Miguel?

Este martes se conocía el trágico desenlace del encuentro entre el CD Tenerife y el FC Andorra. El delantero tinerfeño Jesús de Miguel chocó de manera fortuita con el portero andorrano Jesús Owono. El impacto le provocó una parada cardiorrespiratoria y, horas más tarde, se confirmaba su fallecimiento.

Tras la muerte del futbolista, en el programa surgen una serie de preguntas sobre las posibles responsabilidades judiciales a las que podría enfrentarse el portero del club andorrano o incluso el equipo médico que atendió al jugador. Para ello, acudimos a la abogada y colaboradora habitual Beatriz de Vicente.

¿Puede ser acusado de homicidio imprudente?

La primera de las preguntas giraba en torno a una posible acusación contra Owono por homicidio imprudente. ¿Sería posible este escenario? De Vicente, partiendo de la jurisprudencia española, explica que esta excluye de la imputabilidad penal las lesiones producidas en el ámbito deportivo.

Sin embargo, plantea una serie de cuestiones que podrían inclinar la balanza de las posibles consecuencias judiciales. "¿Hay un balón en disputa? Sí. ¿Hay ánimo de dañar? No", señalaba para concluir que, en este contexto, "sería bastante complicado entender que hay una imprudencia grave o un homicidio imprudente". La abogada tiene claro que dictaminarlo como tal sería "complejo".

¿Puede haber alguna responsabilidad médica? ¿Quién la asumiría?

Las cuestiones tras la muerte de Jesús de Miguel han sido varias, entre ellas, las relacionadas con la atención médica sobre el terreno de juego. Para Beatriz de Vicente, descartar que exista homicidio imprudente por parte del portero rival llevaría a analizar con detenimiento si se ha cumplido la denominada "lex artis". La abogada sintetiza esta posibilidad en varios escenarios: "Que la asistencia médica fue deficiente, no se hizo una reanimación cuando debería haberse hecho".

Si se demuestra que esta posible falta de asistencia tuvo una conexión directa con la muerte del futbolista, la responsabilidad podría recaer sobre el equipo médico.

¿A quién le puede exigir responsabilidades la familia de la víctima?

Volviendo a plantear la posibilidad, que considera compleja, de que se acuse al portero del Andorra de homicidio imprudente, De Vicente explica que, en caso de que así fuese, los familiares podrían exigirle a Owono responsabilidades penales y civiles.

Si la causa de la muerte se atribuyera a la atención médica, podrían exigir esas mismas responsabilidades al equipo sanitario.

Finalmente, si el caso se resuelve sin que exista un responsable penal, De Vicente señala que la familia debería revisar las cláusulas contractuales y los posibles seguros por fallecimiento para reclamar una eventual responsabilidad civil.

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