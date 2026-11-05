¿Cuántas formas hay de decir “amor”? David y Moisés se enredan con el título en La Pista

Encontrar el sinónimo exacto de la palabra “amor” se ha convertido en un reto insuperable para David y para Moisés en su duelo en La Pista. Ninguno de los dos ha llegado a reconocer la canción ‘Tu falta de querer’, de Mon Laferte, pero tampoco han conseguido acertar el título cuando Roberto Leal se lo ha dado con otras palabras.

El presentador les ha dicho: “Tu ausencia de amor”. La primera opción que se les ha venido a la mente, tanto a Moisés como a David, es “cariño”. Aún les quedaba una última oportunidad, pero tampoco han atinado: la falta no era ni de “ternura”, ni de “amistad”.

Tanto los concursantes como Roberto han lamentado que el duelo se haya quedado sin ganador y, además de por los segundos en juego, por otro detalle más emotivo. El presentador le había dedicado la canción a la hija de un compañero de Pasapalabra… y el momento se ha quedado al final descafeinado. ¡Dale al play!